Home స్పెషల్స్Viral: రోజుకు 8-9 గంటలే పనిచేస్తూ.. ఆటో డ్రైవర్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Viral: రోజుకు 8-9 గంటలే పనిచేస్తూ.. ఆటో డ్రైవర్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Viral: ఒక స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు ఆటో డ్రైవర్‌తో జరిపిన మాటామంతీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 July 2026 12:02 PM IST
Viral
X

Viral: రోజుకు 8-9 గంటలే పనిచేస్తూ.. ఆటో డ్రైవర్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Viral: ఒక స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు ఆటో డ్రైవర్‌తో జరిపిన మాటామంతీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కేవలం 8 నుండి 9 గంటల పనితో ఆ డ్రైవర్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో తెలిసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

సాధారణంగా ఆటో డ్రైవర్ల ఆదాయం గురించి చాలామందిలో అనేక రకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా ఒక స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు స్వయంగా ఒక ఆటో డ్రైవర్‌ను కలిసి, అతని రోజువారీ ఆదాయం, పని గంటల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ మాటామంతీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆటో డ్రైవర్ చెప్పిన సమాధానం విన్న నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఆ వ్యవస్థాపకుడు పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, సదరు ఆటో డ్రైవర్ ప్రతిరోజూ కేవలం 8 నుండి 9 గంటలు మాత్రమే కష్టపడతాడు. ఈ తక్కువ పని కాలంలోనే అతను రోజుకు దాదాపు రూ. 2,000 నుండి రూ. 2,500 వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మొత్తం ఖర్చులన్నీ పోను మిగిలినదే అని ఆయన పేర్కొన్నాడు. నగరాల్లో రవాణా సౌకర్యాల డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటోందని డ్రైవర్ వివరించాడు.

కాగా, ఈ సమాచారం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతోంది. ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు కష్టపడితే ఈ స్థాయిలో సంపాదన ఉండటం పట్ల చాలామంది నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలామంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల కంటే ఆటో డ్రైవర్ల సంపాదన మెరుగ్గా ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆదాయం ఆయా నగరాలు, అక్కడ ఉండే ట్రాఫిక్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.


ఈ వీడియో ఒకవైపు శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతోందని చూపిస్తుండగా, మరోవైపు మన దేశంలోని గిగ్ ఎకానమీలోని అవకాశాలను కూడా వెల్లడిస్తోంది. కష్టపడే తత్వం ఉన్నప్పుడు ఏ రంగంలో అయినా మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని ఈ ఉదంతం నిరూపిస్తోంది. కాగా, ప్రభుత్వం ఆటో డ్రైవర్ల సంక్షేమం కోసం మరిన్ని పథకాలను అమలు చేయాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.

కఠినమైన ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, ఇంధన ధరల పెంపు వంటి సవాళ్లను అధిగమిస్తూ, వీరు తమ కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్న తీరు నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. ప్రజల ప్రయాణ అవసరాలను తీరుస్తూనే, గౌరవప్రదమైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్న ఆటో డ్రైవర్ల జీవితంపై ఈ వీడియో కొత్త దృక్పథాన్ని కలిగిస్తోంది.

auto driver earningsstartup founder auto driverdaily income of auto driversgig economy Indiaviral income story
Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X