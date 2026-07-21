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Viral Video: డెలివరీ ఇచ్చి వెళ్లిపోవాల్సింది పోయి.. ఒంటరిగా ఉన్న అమ్మాయితో.. ఇంతలోనే!

Viral Video: ఇంటి వద్దకు వచ్చే డెలివరీ బాయ్స్‌ విషయంలో ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలిపే ఒక ఘటన నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 21 July 2026 7:55 AM IST
Viral Video
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Viral Video: డెలివరీ ఇచ్చి వెళ్లిపోవాల్సింది పోయి.. ఒంటరిగా ఉన్న అమ్మాయితో.. ఇంతలోనే!

Viral Video: ఇంటి వద్దకు వచ్చే డెలివరీ బాయ్స్‌ విషయంలో ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలిపే ఒక ఘటన నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మైనర్ బాలికకు ఆర్డర్ ఇస్తున్న సమయంలో ఒక డెలివరీ ఏజెంట్ అనుమానాస్పదంగా ప్రవర్తించి ఇంట్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించాడు.

ప్రస్తుత కాలంలో ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ పెరిగిపోవడంతో ప్రతిరోజూ అనేక మంది డెలివరీ ఏజెంట్లు ఇళ్లకు వస్తుంటుంటారు. అయితే, ఇంటి భద్రత విషయంలో ఎంతటి జాగ్రత్త అవసరమో చెప్పే ఒక షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అమ్మాయి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో డెలివరీ తీసుకోవడానికి డోర్ వద్దకు వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆర్డర్ అందజేస్తున్న డెలివరీ ఏజెంట్ ఒక్కసారిగా అనుమానాస్పద రీతిలో ప్రవర్తించాడు. కేవలం ఆర్డర్ ఇచ్చి వెళ్లాల్సింది పోయి, బలవంతంగా కాలు లోపలికి పెట్టి ఇంట్లోకి ప్రవేశించేందుకు యత్నించాడు.

ఈ అనూహ్య పరిణామాన్ని గమనించిన ఆ అమ్మాయి తల్లి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్షణాల వ్యవధిలో అప్రమత్తమైంది. ఆమె వెంటనే ముందుకు వచ్చి ఆ వ్యక్తిని వెనక్కి నెట్టి తలుపు గట్టిగా వేసేసింది. ఆ తల్లి చూపిన అప్రమత్తత, సమయస్ఫూర్తి వల్ల ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పుకుందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇళ్లకు వచ్చే డెలివరీ సిబ్బంది విషయంలో పిల్లలను ఒంటరిగా ఉంచకూడదని, తలుపులు తీసేటప్పుడు పెద్దలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ ఘటన మరోసారి హెచ్చరిస్తోంది.

ఈ మొత్తం సంఘటన ఇంటి బయట అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాలో స్పష్టంగా రికార్డయింది. ఆ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, అది క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆ తల్లి చూపిన ధైర్యాన్ని, తక్షణ స్పందనను కొనియాడుతున్నారు. డెలివరీ సేవలందించే కంపెనీలు కూడా తమ సిబ్బంది నేపథ్యాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మహిళలు, పిల్లల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని డెలివరీ బాయ్స్‌ను గేటు బయటే ఆపడం లేదా తలుపులకు సేఫ్టీ గ్రిల్స్ పెట్టుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో మేలు. ఈ వైరల్ దృశ్యాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారాయి.


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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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