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Yoga: యోగాతో పురుషులకు భలే బెనిఫిట్స్.. ఆ సమస్యలన్నీ పరార్..

Yoga: ఆధునిక జీవనశైలి, ఒత్తిడి కారణంగా సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న పురుషులకు ఎయిమ్స్ పరిశోధకులు అద్భుతమైన శుభవార్త చెప్పారు.

Ravi
By Ravi
Updated on: 20 Jun 2026 1:54 PM IST
Yoga
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Yoga: యోగాతో పురుషులకు భలే బెనిఫిట్స్.. ఆ సమస్యలన్నీ పరార్..

Yoga: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవడం, విపరీతమైన మానసిక ఒత్తిడి, కాలుష్యం కారణంగా చాలామంది పురుషులు తీవ్రమైన సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. వివాహమై ఏళ్లు గడుస్తున్నా పిల్లలు పుట్టకపోవడానికి కేవలం మహిళలు మాత్రమే కారణం కాదు, పురుషుల్లో వీర్య కణాల లోపం కూడా ఒక ప్రధాన కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగకుండా, కేవలం మన ప్రాచీన ఆరోగ్య విధానమైన 'యోగా' చేయడం ద్వారా ఈ సంతానలేమి సమస్యకు సులభంగా చెక్ పెట్టవచ్చని ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

యోగాభ్యాసం వల్ల పురుషుల పునరుత్పత్తి వ్యవస్థపై కలిగే అద్భుతమైన సానుకూల ప్రభావాలను వివరిస్తూ చేసిన తాజా అధ్యయనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.

ఎయిమ్స్ వైద్యులు, పరిశోధకుల బృందం సంతానలేమితో బాధపడుతున్న పురుషులపై ప్రత్యేకంగా ఒక అధ్యయనం నిర్వహించింది. ఇందులో క్రమం తప్పకుండా యోగా చేసిన వారిలో వచ్చిన అద్భుతమైన మార్పులను నిశితంగా గమనించారు. ఈ అధ్యయనంలో తేలిన ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రతిరోజూ నిర్దిష్ట సమయం పాటు యోగా చేయడం వల్ల పురుషుల్లో వీర్య కణాల సంఖ్య పెరగడమే కాకుండా, వాటి కదలిక, నాణ్యత కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడినట్లు పరిశోధకులు అధికారికంగా ధృవీకరించారు. జూన్ 21న జరగనున్న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా పురుషుల ఆరోగ్యానికి యోగా ఎంతగానో మేలు చేస్తుందనే ఈ అద్భుతమైన అధ్యయన వివరాలను ప్రముఖ 'ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ యోగా' మ్యాగజైన్‌లో కూడా ప్రముఖంగా ప్రచురించారు.

కృత్రిమ మందుల కంటే సహజ సిద్ధమైన యోగాతోనే వంధ్యత్వాన్ని సమర్థవంతంగా తరిమికొట్టవచ్చని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది.

అయితే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడానికి పురుషులు ఏమేమి చేయాలో కూడా నిపుణులు కచ్చితమైన సూచనలు ఇచ్చారు. పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం, వీర్య కణాల నాణ్యత పెరగాలంటే పురుషులు వారంలో కనీసం ఐదు రోజుల పాటు, రోజుకి ఒక గంట చొప్పున కచ్చితంగా సమయం కేటాయించాలి. ఈ ఒక గంట సమయంలో వివిధ రకాల యోగాసనాలు వేయడంతో పాటుగా, శ్వాసపై నియంత్రణ సాధించే బ్రీత్ ఎక్సర్‌సైజులు (ప్రాణాయామం), మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే మెడిటేషన్ (ధ్యానం) చేయాలని సూచించారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగుపడి, మానసిక ఒత్తిడి పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని పరిశోధకులు వివరిస్తున్నారు. తద్వారా పురుషుల్లో నాణ్యమైన వీర్య కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యి, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలకు జన్మనిచ్చే అవకాశం కలుగుతుందని ఎయిమ్స్ పరిశోధకులు తెలిపారు. కాబట్టి సంతానలేమి సమస్య ఉన్నవారు తక్షణమే యోగాను తమ దినచర్యలో భాగం చేసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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