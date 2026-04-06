AI Poster: ధురందర్ 2 లాంటి వైరల్ పోస్టర్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండిలా..
AI Poster: దురంధర్ 2 లాంటి మూవీ పోస్టర్స్ లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసం ఇక్కడ ఏఐ ఉపయోగించి ఎలా ఇమేజి చేసుకోవాలో ఇక్కడ ఉంది.
AI Poster: ధురందర్ - ది రివెంజ్ ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించడమే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలో కూడా బాగా ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ సినిమా స్ఫూర్తితో రూపొందించిన పోస్టర్లు, ఎడిట్లు, మీమ్లు ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్రెండ్ వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిలో చాలా మంది తమను తాము ధురందర్-శైలి యాక్షన్ హీరోలుగా మార్చుకుంటున్నారు. అగ్ని, పొగ, పేలుడు నేపథ్యాలు, సినిమాటిక్ వాతావరణంతో కూడిన పోస్టర్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. మీరు కూడా అలాంటి పోస్టర్ను సృష్టించాలనుకుంటే, ఇప్పుడు అది గతంలో కంటే చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వైరల్ ఫోటోను ఎలా తయారు చేయాలి?
ముందుగా, మీ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్లో ChatGPTని తెరిచి, ఇమేజ్ జనరేషన్ ఫీచర్కు వెళ్లండి. ఆ తర్వాత, మీ స్పష్టమైన, హై రిజల్యూషన్ ఉన్న ఫోటోను అప్లోడ్ చేయండి. AI మెరుగైన ఫలితాలను రూపొందించడాన్ని సులభతరం చేయడానికి, ఫుల్-బాడీ లేదా మిడ్-షాట్ను ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
తర్వాత, స్పష్టమైన, వివరణాత్మకమైన ప్రాంప్ట్ను సిద్ధం చేసుకోండి. మీరు ఎంత స్పష్టంగా, వివరంగా ప్రాంప్టు ఇస్తే.. అవుట్పుట్ అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రాంప్టు ఇచ్చిన తరువాత ఇమేజి వస్తుంది. ఒకవేళ ఆ ఇమేజీ లో మీరు కోరుకున్నంత క్వాలిటీ లేదనుకుంటే మళ్ళీ ప్రాంప్టు సరిచేసుకుని ట్రై చేస్తే మీకు అద్భుతమైన పోస్టర్ మీ రూపంతో క్షణాల్లో మీముందుంటుంది.
ధురందర్ లాంటి పోస్టర్ కోసం ప్రాంప్ట్ ఇలా ఇవ్వచ్చు..
ఒక గొప్ప సినిమా పోస్టర్ కోసం, మీరు బలమైన హీరో, శక్తివంతమైన హావభావాలు, యాక్షన్-ప్యాక్డ్ వాతావరణం ఉండేలా ఒక ప్రాంప్ట్ రాయాలి. మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను కూడా జోడించవచ్చు. మీ కోసం అలాంటి ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ ఉంది:
“A dramatic Bollywood action movie poster in Dhurandhar style, featuring a powerful protagonist in a heroic stance, intense expression, rugged look, slightly messy hair and light beard, wearing a dark outfit. Background filled with fire, smoke, explosions and a chaotic city battlefield. Strong orange and teal tones, cinematic lighting, high contrast shadows, dust particles in the air. Low-angle shot for a larger-than-life feel. Add sweat, subtle blood marks and dramatic storm clouds. Ultra-detailed face, sharp focus, 8K quality. Add bold metallic title text ‘DHURANDHAR’ at the bottom with glowing edges.”
గూగుల్ జెమినిని ఉపయోగించి కూడా..
మీరు ChatGPTకి బదులుగా Google Geminiని ఉపయోగించాలనుకుంటే, దాని కోసం కూడా విధానం దాదాపుగా అదే విధంగా ఉంటుంది. Geminiని తెరిచి, మీ ఫోటోను అప్లోడ్ చేసి, అదే ప్రాంప్ట్ను పేస్ట్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఇమేజ్ రెడీ చేసి, అవసరమైన మార్పులు చేయండి. ఫైనల్ ఇమేజి మీకు నచ్చితే, మీరు దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
మంచి రిజల్ట్స్ కోసం ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి
AIతో ఒక గొప్ప పోస్టర్ను రూపొందించడానికి మీరిచ్చే ఫోటో నాణ్యత, ప్రాంప్ట్ వివరాలు చాలా ముఖ్యం. లైటింగ్, యాంగిల్, ఎక్స్ ప్రెషన్స్, ఎంత బాగుంటే, ఫలితం అంత ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, మీరు విభిన్న ప్రాంప్ట్లను ప్రయత్నించడం ద్వారా మీ పోస్టర్ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాదు.. ఈ ప్రాంప్టును కొద్దిగా మార్చుకుని మీకు నచ్చిన సినిమా పోస్టర్ లా కూడా చేసుకోవచ్చు. మారేందుకు ఆలస్యం ట్రై చేసి చూడండి.