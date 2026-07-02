Uric Acid: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగితే ప్రమాదమే.. కంట్రోల్ చేసే సూపర్ డ్రింక్స్ ఇవే!
Uric Acid Remedies: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగితే కీళ్ల నొప్పులు, గౌట్ మరియు హైపర్టెన్షన్ వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
Uric Acid Remedies: మన శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగితే అది తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మన జాయింట్స్లో (కీళ్లలో) క్రిస్టల్స్లా పేరుకుపోయి, తీవ్రమైన కీళ్ల నొప్పులు (Joint Pains) మరియు గౌట్ (Gout) సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. దీనికి సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే, కాలక్రమేణా ఇది హైపర్టెన్షన్ (బిపి) మరియు కిడ్నీ సమస్యలకు కూడా కారణం కావచ్చు. అయితే, ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి ఖరీదైన మందుల కంటే మన వంటగదిలో లభించే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పానీయాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఆ 5 హెల్తీ డ్రింక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. కొబ్బరి నీళ్లు (Coconut Water)
కొబ్బరి నీళ్లు ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన ఒక అద్భుతమైన సహజ పానీయం. ఇది శరీరాన్ని రోజంతా హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడమే కాకుండా, ఇందులో ఉండే పొటాషియం, ఎలక్ట్రోలైట్స్ శరీరంలో పేరుకుపోయిన అదనపు యూరిక్ యాసిడ్ను బయటకు పంపుతాయి. ఇది కిడ్నీల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే కూల్డ్రింక్స్కు ప్రత్యామ్నాయంగా కొబ్బరినీళ్లు తాగడం చాలా మంచిది.
2. బార్లీ వాటర్ (Barley Water)
యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యకు బార్లీ నీళ్లు ఒక సంప్రదాయ మరియు నమ్మకమైన రెమిడీ. పూర్వ కాలం నుండి మన పెద్దలు దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. బార్లీ నీటిలో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీర మెటబాలిక్ రేటును పెంచి, యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
3. మజ్జిగ (Buttermilk)
సాధారణంగా మనవాళ్లు మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత మజ్జిగ తీసుకుంటారు. మజ్జిగ కేవలం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, యూరిక్ యాసిడ్ను తగ్గించడంలోనూ తోడ్పడుతుంది. ఇందులో కొవ్వు శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని మజ్జిగ తాగడం వల్ల శరీరానికి మంచి హైడ్రేషన్ లభిస్తుంది.
4. ఉసిరి రసం (Amla Juice)
ఇండియన్ గూస్బెర్రీగా పిలిచే ఉసిరిలో విటమిన్ సి మరియు శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య త్వరగా తగ్గుముఖం పట్టాలంటే ప్రతిరోజూ ఉసిరి రసం తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) కూడా భారీగా బూస్ట్ చేస్తుంది.
5. నిమ్మరసం (Lemon Juice)
ఉసిరి లాగే నిమ్మరసంలో కూడా విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉంటుంది. సాధారణంగా నిమ్మరసం యాసిడిక్ (ఆమ్ల గుణం) అయినప్పటికీ, అది మన శరీరంలోకి వెళ్లి జీర్ణమయ్యే క్రమంలో ఆల్కలైన్ (క్షార గుణం) గా మారుతుంది. ఈ ఆల్కలైన్ తత్వం యూరిక్ యాసిడ్ తీవ్రతను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుందని కొన్ని నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరగకుండా ఉండాలంటే కృత్రిమ చక్కెరలు ఉండే డ్రింక్స్కు దూరంగా ఉండాలి. పైన పేర్కొన్న సహజ పానీయాలను అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా కీళ్ల నొప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
(గమనిక: ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం మరియు అవగాహన కొరకు మాత్రమే అందించబడింది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఏదైనా కొత్త ఆహార నియమాన్ని పాటించే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వైద్యుడిని లేదా నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)