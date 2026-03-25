Published on: 25 March 2026 11:38 AM IST
Hyderabad: పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందనే వదంతులు నగరవాసులను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ధరలు పెరుగుతాయన్న ఊహాగానాలతో మంగళవారం ఒక్కసారిగా వాహనదారులు పెట్రోల్ బంకుల వద్దకు పోటెత్తారు.

ఉప్పల్, మల్లాపూర్, అత్తాపూర్, చాంద్రాయణగుట్ట, మలక్‌పేట వంటి ప్రాంతాల్లోని బంకుల వద్ద ‘నో స్టాక్‌’ బోర్డులు దర్శనమిచ్చాయి. తెరిచి ఉన్న అతికొద్ది బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరాయి. రాత్రి సమయానికి సగానికి పైగా బంకులు ఖాళీ అవ్వడంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

ప్రజలు ఆందోళనతో ముందస్తుగా నిల్వ చేసుకునే ప్రయత్నం (Panic Buying) చేయడంతోనే ఈ తాత్కాలిక కొరత ఏర్పడిందని తెలుస్తోంది.





































వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
