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కేవలం ప్లేట్‌లెట్స్ కోసమే కాదు.. బొప్పాయి ఆకులతో ఈ 5 అద్భుత లాభాలు కూడా ఉన్నాయి!

Health Benefits of Papaya Leaves: బొప్పాయి పండే కాదు.. బొప్పాయి ఆకులు కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 29 Jun 2026 6:48 AM IST
Health Benefits of Papaya Leaves
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కేవలం ప్లేట్‌లెట్స్ కోసమే కాదు.. బొప్పాయి ఆకులతో ఈ 5 అద్భుత లాభాలు కూడా ఉన్నాయి!

Health Benefits of Papaya Leaves: బొప్పాయి పండు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో, దాని ఆకులు కూడా అంతే ప్రయోజనకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బొప్పాయి ఆకుల్లో విటమిన్ A, C, E, ఫోలేట్, కాల్షియం, పొటాషియం వంటి అనేక రకాల పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాపైన్ వంటి సహజ ఎంజైమ్‌లు శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే బొప్పాయి ఆకులను ఔషధంగా ఉపయోగించే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.

బొప్పాయి ఆకులను సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే:


రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

బొప్పాయి ఆకుల్లో ఉండే విటమిన్ C, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) పటిష్టం చేస్తాయి. ఇవి వైరల్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్‌ఫెక్షన్లతో పోరాడేందుకు శరీరానికి సహాయపడతాయి. అలాగే, ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల శరీర కణాలకు కలిగే నష్టాన్ని తగ్గించడంలో ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.


జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

బొప్పాయి ఆకుల్లో ఉండే 'పాపైన్' అనే సహజ ఎంజైమ్ ఆహారం త్వరగా జీర్ణం కావడానికి తోడ్పడుతుంది. అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి పొట్ట సమస్యలను తగ్గించడంలో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. క్రమంగా ఇది పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.


ప్లేట్‌లెట్ కౌంట్‌కు తోడ్పాటు

డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చిన సమయంలో ప్లేట్‌లెట్ కౌంట్ పెంచడానికి బొప్పాయి ఆకుల రసం ఉపయోగపడుతుందని కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. అయితే దీనిపై ఇంకా మరిన్ని పూర్తిస్థాయి అధ్యయనాలు అవసరమని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, డెంగ్యూ లాంటి సమయాల్లో దీనిని ప్రధాన వైద్య చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయంగా కాకుండా, వైద్యుల సూచనల మేరకే అదనపు సపోర్ట్‌గా ఉపయోగించాలి.


కాలేయం, గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు

బొప్పాయి ఆకుల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయం (Liver) పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. శరీరంలో వచ్చే వాపులను తగ్గించడంతో పాటు, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడంలో కూడా ఇవి కొంతమేర ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.


ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

బొప్పాయి ఆకులు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినప్పటికీ, వాటిని అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు బొప్పాయి ఆకుల రసానికి దూరంగా ఉండాలి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు లేదా క్రమంతప్పకుండా మందులు వాడుతున్నవారు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా వీటిని మితంగా తీసుకుంటేనే ఆశించిన మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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