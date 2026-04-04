NASA Artemis II: నాసా ఆర్టెమిస్ II అద్భుతం.. అంతరిక్షం నుండి భూమి అరుదైన ఫోటోలు!
NASA Artemis II: నాసా (NASA) ఆర్టెమిస్ II మిషన్ ద్వారా చంద్రుని వైపు వెళ్తున్న వ్యోమగాములు పంపిన భూమి యొక్క అద్భుతమైన హై-రిజల్యూషన్ చిత్రాలను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోటోలలో దాగి ఉన్న ఆసక్తికరమైన మరియు అద్భుతమైన 'కాస్మిక్ మ్యాజిక్' వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. పగలు - రాత్రి సరిహద్దు (The Terminator Line):
ఓరియన్ క్యాప్సూల్ నుండి తీసిన ఈ చిత్రంలో భూమిపై పగలు మరియు రాత్రిని వేరు చేసే స్పష్టమైన రేఖ కనిపిస్తుంది. దీనిని 'టెర్మినేటర్ లైన్' అంటారు. అంతరిక్షంలో భూమి నిరంతరం తిరుగుతూ ఉండే గమనాన్ని ఈ రేఖ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతుంది.
2. వెలుగులీనుతున్న నగరాలు:
ఈ ఫ్రేమ్లో మానవ నాగరికతకు చిహ్నంగా నగరాల కాంతులు మెరిసిపోతున్నాయి. ఒకవైపు సూర్యకాంతి భూమి అంచులను తాకుతుంటే, మరోవైపు ఖండాల అంతటా నగరాల కృత్రిమ వెలుతురు ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించింది.
3. అంతరిక్షం నుండి ఆఫ్రికా ఖండం:
ఈ చిత్రంలో ఆఫ్రికా ఖండం యొక్క స్పష్టమైన ఆకృతి కనిపిస్తుంది. ఇంత దూరం నుండి చూసినప్పుడు దేశాల సరిహద్దులు మాయమై, కేవలం ప్రకృతి సిద్ధమైన భౌగోళిక అందాలు మాత్రమే దర్శనమిస్తాయి.
4. భూమికి తోడుగా శుక్ర గ్రహం (Venus):
చిత్రం యొక్క కుడి వైపున కింద భాగంలో ఒక చిన్న మెరుస్తున్న చుక్క కనిపిస్తుంది. అది నక్షత్రం కాదు, మన పొరుగు గ్రహమైన శుక్రుడు (Venus). భూమికి కవల గ్రహంగా పిలువబడే శుక్రుడు కూడా ఈ ఫ్రేమ్లో కనిపించడం విశేషం.
5. అరోరా - ధృవ జ్యోతులు:
భూమి పైభాగంలో కనిపిస్తున్న పచ్చని కాంతి మరేదో కాదు.. అది 'అరోరా'. సౌర రేణువులు భూమి అయస్కాంత క్షేత్రంతో కలిసినప్పుడు ఏర్పడే ఈ అద్భుతమైన దృశ్యం అంతరిక్షం నుండి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
6. రక్షణ కవచం - వాతావరణ పొర:
భూమి చుట్టూ నీలం మరియు పచ్చని రంగుల మిశ్రమంతో కూడిన ఒక సన్నని పొర కనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం వాతావరణం మాత్రమే కాదు, ఇందులో 'జోడియాకల్ లైట్' (Zodiacal light) మరియు 'ఎయిర్ గ్లో' (Airglow) కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మన గ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోని శూన్యం నుండి రక్షించే సున్నితమైన పొరలు.