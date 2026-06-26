ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్
ఈ వేడుకకు చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్, అనిల్ కపూర్ వంటి దక్షిణాది , బాలీవుడ్ అగ్రతారలు హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.
ప్రముఖ నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్ , దర్శకుడు సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. జూన్ 25న గోవాలోని ఒక లగ్జరీ రిసార్ట్లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక, దక్షిణాది చిత్రసీమలో ఒక మరపురాని సెలబ్రిటీ ఈవెంట్గా నిలిచింది. శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్ను అవంతిక వివాహం చేసుకోగా, ఈ వేడుకకు సినీ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
తారలతో మెరిసిన వివాహ వేడుక
ఈ వివాహ వేడుకకు సౌత్ , నార్త్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన అగ్రశ్రేణి నటులు తరలివచ్చారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున, విక్టరీ వెంకటేష్, స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ వంటి దిగ్గజాలు నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. అలాగే, బాలీవుడ్ నుండి జాకీ ష్రాఫ్, అనిల్ కపూర్ వంటి ప్రముఖులు కూడా హాజరై సందడి చేశారు. వీరి రాకతో ఈ వేడుక మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు
పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. పలువురు సినీ తారలు ఒకే చోట కనిపించడంతో, అభిమానులు ఈ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.