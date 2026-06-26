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ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్

ఈ వేడుకకు చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్, అనిల్ కపూర్ వంటి దక్షిణాది , బాలీవుడ్ అగ్రతారలు హాజరై నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు.

Srinivas Rao
Published on: 26 Jun 2026 8:20 PM IST
ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్
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ప్రముఖ నటి, రాజకీయ నాయకురాలు ఖుష్బూ సుందర్ , దర్శకుడు సుందర్ సి దంపతుల పెద్ద కుమార్తె అవంతిక సుందర్ వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. జూన్ 25న గోవాలోని ఒక లగ్జరీ రిసార్ట్‌లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుక, దక్షిణాది చిత్రసీమలో ఒక మరపురాని సెలబ్రిటీ ఈవెంట్‌గా నిలిచింది. శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్‌ను అవంతిక వివాహం చేసుకోగా, ఈ వేడుకకు సినీ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.


తారలతో మెరిసిన వివాహ వేడుక

ఈ వివాహ వేడుకకు సౌత్ , నార్త్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన అగ్రశ్రేణి నటులు తరలివచ్చారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున, విక్టరీ వెంకటేష్, స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ వంటి దిగ్గజాలు నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. అలాగే, బాలీవుడ్ నుండి జాకీ ష్రాఫ్, అనిల్ కపూర్ వంటి ప్రముఖులు కూడా హాజరై సందడి చేశారు. వీరి రాకతో ఈ వేడుక మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.


సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు

పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. పలువురు సినీ తారలు ఒకే చోట కనిపించడంతో, అభిమానులు ఈ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.








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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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