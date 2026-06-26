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Guava Benefits : జామపండు తింటున్నారా? ఈ నిజాలు తెలుసా.!

Guava Benefits : జామపండు (Guava) మనకు లభించే అత్యంత సాధారణమైన పండ్లలో ఒకటి అయినప్పటికీ, ఇది ఆరోగ్యానికి చేకూర్చే ప్రయోజనాలలో ఒక 'సూపర్‌ఫ్రూట్' (Superfruit).

G Krishna
Published on: 26 Jun 2026 9:12 AM IST
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guava

Guava Benefits : జామపండు (Guava) మనకు లభించే అత్యంత సాధారణమైన పండ్లలో ఒకటి అయినప్పటికీ, ఇది ఆరోగ్యానికి చేకూర్చే ప్రయోజనాలలో ఒక 'సూపర్‌ఫ్రూట్' (Superfruit). విటమిన్లు, ఫైబర్ , యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉండే జామపండును "పోషకాల పవర్‌హౌస్" అని పిలవవచ్చు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడం నుండి బరువు తగ్గడం, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడం వరకు ఇది శరీరానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తుంది.




రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది: జామపండులో విటమిన్-సి (Vitamin C) సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది నారింజ పండు కంటే దాదాపు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ విటమిన్-సిని కలిగి ఉండి, శరీరానికి రోగనిరోధక శక్తిని ఇస్తుంది , ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడుతుంది.




జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది: ఇందులో ఉండే అధిక ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) కంటెంట్ జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను నివారించడమే కాకుండా, పేగుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.





బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది: తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జామపండు బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇది తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది, తద్వారా అతిగా తినడాన్ని తగ్గిస్తుంది.




గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది: జామపండులోని పొటాషియం , కరిగే ఫైబర్ రక్తపోటును (Blood pressure) నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడం ద్వారా గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.




చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంపొందిస్తుంది: ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు , విటమిన్లు చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఇది చర్మంపై ముడతలను తగ్గించి, వృద్ధాప్య ఛాయలను ఆలస్యం చేస్తుంది.





రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది: జామపండులో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ (Glycemic Index) తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది, కాబట్టి డయాబెటిస్ (మధుమేహం) ఉన్నవారికి ఇది చాలా మంచిది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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