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Best SUVs: కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? బడ్జెట్ ధరలో టాప్-5 SUVల ఫీచర్లు ఇవే!

Best SUVs: రూ. 12 లక్షల బడ్జెట్‌లో భారతదేశంలో లభించే అత్యుత్తమ SUVల పూర్తి వివరాలు.

Arun Chilukuri
Published on: 14 July 2026 12:06 PM IST
Best SUVs
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Best SUVs: కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? బడ్జెట్ ధరలో టాప్-5 SUVల ఫీచర్లు ఇవే!

Best SUVs: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో SUV (స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వెహికల్) కార్లకు డిమాండ్ రోజురోజుకూ రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా రూ. 12 లక్షల లోపు బడ్జెట్‌లో అత్యాధునిక ఫీచర్లు, అదిరిపోయే మైలేజ్ ఇచ్చే టాప్-5 SUVల వివరాలు, వాటి ధరల పోలికను ఇక్కడ చూద్దాం.


1. టాటా పంచ్ (Tata Punch) – ప్రారంభ ధర రూ. 5.70 లక్షలు

ఈ జాబితాలో అత్యంత సరసమైన ధరలో లభించే మైక్రో SUV 'టాటా పంచ్'. గ్లోబల్ NCAP క్రాష్ టెస్టింగ్‌లో ప్రతిష్టాత్మక 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించిన ఈ కారు.. పెట్రోల్‌పై 20.09 కిమీ, సీఎన్‌జీ (CNG)పై కేజీకి 26.99 కిమీ మైలేజ్ ఇస్తుంది. దీని అద్భుతమైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, మస్కులర్ లుక్ రోడ్డుపై మంచి లుక్‌ను ఇస్తాయి. హయ్యర్ వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌ల సురక్షిత ఫీచర్ ఉంది.


2. మహీంద్రా ఎక్స్‌యూవీ 3XO (Mahindra XUV 3XO) – ప్రారంభ ధర రూ. 7.54 లక్షలు

టెక్నాలజీ మరియు పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్లను కోరుకునే వారికి ఈ కారు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ సెగ్మెంట్‌లోనే అత్యంత వెడల్పయిన క్యాబిన్ (Widest Cabin) దీని సొంతం. టాప్ వేరియంట్లలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, లెవెల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు స్టాండర్డ్‌గా వస్తాయి. దీని డీజిల్ ఇంజన్ లీటరుకు గరిష్టంగా 21.2 కిమీ మైలేజ్ ఇస్తుంది.


3. మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza) – ప్రారంభ ధర రూ. 8.26 లక్షలు

భారతీయ కుటుంబాలకు అత్యంత నమ్మకమైన కాంపాక్ట్ SUV ఇది. పెట్రోల్‌ వేరియంట్ 19.89 కిమీ, సీఎన్‌జీ వేరియంట్ కేజీకి 25.51 కిమీ మైలేజ్ అందిస్తుంది. పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే (HUD), 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు, మెరుగైన రీసేల్ వాల్యూ దీని అదనపు బలం.


4. హ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta) – ప్రారంభ ధర రూ. 10.79 లక్షలు

భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న మిడ్-సైజ్ SUVలలో క్రెటా నంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. అత్యంత ప్రీమియం క్యాబిన్ లుక్, లార్జ్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ దీని ప్రత్యేకత. దీని విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్‌వర్క్, అద్భుతమైన రీసేల్ వాల్యూ కస్టమర్లను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. వివిధ వేరియంట్లను బట్టి ఇది లీటరుకు 17.4 కిమీ నుండి 21.8 కిమీ వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది.


5. టొయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ (Toyota Hyryder) – ప్రారంభ ధర రూ. 10.99 లక్షలు

లాంగ్-టర్మ్ రిలయబిలిటీ (నమ్మకత్వం), తక్కువ మెయింటెనెన్స్ కోరుకునే వారికి టొయోటా హైరైడర్ సరైన ఎంపిక. గ్రాండ్ విటారా తరహా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌తో పనిచేసే ఈ కారు.. లీటరుకు ఏకంగా 27.97 కిమీ మైలేజ్ ఇస్తుంది. ఈ లిస్ట్‌లో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే కారు ఇదే. బేస్ వేరియంట్ నుండి 9-ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్, ఈఎస్‌పీ (ESP), మరియు 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు స్టాండర్డ్‌గా లభిస్తాయి.

Best SUVsBest SUVs Under 12 LakhTata PunchMaruti Brezza
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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