ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ ఆంటోని 'నూరు సామి'
Vijay Antony: విజయ్ ఆంటోని అంటేనే విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకునే నటుడు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ ఫీల్-గుడ్ డ్రామా 'నూరు సామి' (తెలుగులో 'వంద దేవుళ్లు').
Vijay Antony: విజయ్ ఆంటోని అంటేనే విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకునే నటుడు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ ఫీల్-గుడ్ డ్రామా 'నూరు సామి' (తెలుగులో 'వంద దేవుళ్లు'). సామాజిక సందేశంతో, ఎమోషనల్ కథనంతో రూపొందిన ఈ సినిమాకు విమర్శకుల నుంచి మంచి మార్కులే పడ్డాయి. అయితే, థియేటర్ల వద్ద మాత్రం ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ వసూళ్లను రాబట్టలేకపోయింది. అయినప్పటికీ, కంటెంట్ బాగుండటంతో చాలా మంది ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. వారికి శుభవార్త, ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అప్డేట్ తాజాగా బయటకు వచ్చింది.
జీ5 వేదికగా ఓటీటీలోకి
థియేటర్లలో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయిన 'నూరు సామి', ఓటీటీలో మాత్రం కచ్చితంగా మంచి వ్యూయర్షిప్ సాధిస్తుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంతో ఉంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'జీ5' (ZEE5) దక్కించుకుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కథలోని లోతు, విజయ్ ఆంటోని మార్క్ ఎమోషన్స్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతాయని భావిస్తున్నారు.
సినిమా వెనుక ఉన్న టీమ్ ఇదే
దర్శకుడు శశి తన మార్కు టేకింగ్తో ఈ సినిమాను చాలా ఎమోషనల్గా తెరకెక్కించారు. ముఖ్యంగా విజయ్ ఆంటోని నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇక సినిమాలో స్వాసిక, అజయ్ ధిషన్, లీజోమోల్ జోస్, కరుణాస్ , శక్తి వంటి వారు కీలక పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్పై ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, బాలాజీ శ్రీరామ్ అందించిన సంగీతం సినిమాలోని సన్నివేశాలకు మంచి ఫీల్ ఇచ్చింది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఓటీటీలో ఈ 'నూరు సామి'ని చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.