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ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ ఆంటోని 'నూరు సామి'

Vijay Antony: విజయ్ ఆంటోని అంటేనే విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకునే నటుడు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ ఫీల్-గుడ్ డ్రామా 'నూరు సామి' (తెలుగులో 'వంద దేవుళ్లు').

Srinivas Rao
Published on: 11 July 2026 11:48 AM IST
Vijay Antony
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ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న విజయ్ ఆంటోని 'నూరు సామి'

Vijay Antony: విజయ్ ఆంటోని అంటేనే విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకునే నటుడు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ ఫీల్-గుడ్ డ్రామా 'నూరు సామి' (తెలుగులో 'వంద దేవుళ్లు'). సామాజిక సందేశంతో, ఎమోషనల్ కథనంతో రూపొందిన ఈ సినిమాకు విమర్శకుల నుంచి మంచి మార్కులే పడ్డాయి. అయితే, థియేటర్ల వద్ద మాత్రం ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ వసూళ్లను రాబట్టలేకపోయింది. అయినప్పటికీ, కంటెంట్ బాగుండటంతో చాలా మంది ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. వారికి శుభవార్త, ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అప్‌డేట్ తాజాగా బయటకు వచ్చింది.

జీ5 వేదికగా ఓటీటీలోకి

థియేటర్లలో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయిన 'నూరు సామి', ఓటీటీలో మాత్రం కచ్చితంగా మంచి వ్యూయర్‌షిప్ సాధిస్తుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంతో ఉంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'జీ5' (ZEE5) దక్కించుకుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కథలోని లోతు, విజయ్ ఆంటోని మార్క్ ఎమోషన్స్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతాయని భావిస్తున్నారు.

సినిమా వెనుక ఉన్న టీమ్ ఇదే

దర్శకుడు శశి తన మార్కు టేకింగ్‌తో ఈ సినిమాను చాలా ఎమోషనల్‌గా తెరకెక్కించారు. ముఖ్యంగా విజయ్ ఆంటోని నటన ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఇక సినిమాలో స్వాసిక, అజయ్ ధిషన్, లీజోమోల్ జోస్, కరుణాస్ , శక్తి వంటి వారు కీలక పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్‌పై ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, బాలాజీ శ్రీరామ్ అందించిన సంగీతం సినిమాలోని సన్నివేశాలకు మంచి ఫీల్ ఇచ్చింది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఓటీటీలో ఈ 'నూరు సామి'ని చూసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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