Home ఓటీటీSunny Leone: హాలీవుడ్‌కి స‌న్నీ లియోన్‌.. ఎలాంటి పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నున్నారంటే

Published on: 4 April 2026 4:12 PM IST
Sunny Leone
X

Sunny Leone: బాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సన్నీ లియోన్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్‌ల వైపు దూసుకెళ్తున్నారు. తాజాగా ఆమె ఒక అమెరికన్ ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్‌లో కీలక పాత్రకు ఎంపిక కావడం సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ‘ది జెయింట్’ (The Giant) పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ సిరీస్‌తో సన్నీ లియోన్ హాలీవుడ్ స్ట్రీమింగ్ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టబోతున్నారు.

హాలీవుడ్ ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌లో సన్నీ

భారతీయ ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన సన్నీ లియోన్ ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఆడియన్స్‌ను లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకు సాగుతోంది. అమెరికాలో రూపొందుతున్న ‘ది జెయింట్’ వెబ్ సిరీస్‌లో ఆమె ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సిరీస్‌లో భాగమవడం తనకు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోందని సన్నీ చెప్పారు. కొత్త కథ, కొత్త టీమ్, అంతర్జాతీయ స్థాయి నిర్మాణం ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ఆమె ఆసక్తి మరింత పెరిగిందని తెలిపారు.

క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ కథతో ప్రత్యేక ప్రయత్నం

‘ది జెయింట్’ వెబ్ సిరీస్ పూర్తిగా పాత్రల చుట్టూ తిరిగే కథనంతో రూపొందుతోంది. ఈ తరహా కథలు ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ ఓటీటీ మార్కెట్‌లో మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ప్రతి సీజన్‌లో ఆరు ఎపిసోడ్లు ఉండగా, ఒక్కో ఎపిసోడ్ సుమారు 30 నిమిషాల నిడివి కలిగి ఉంటుంది. కథలోని పాత్రల భావోద్వేగాలు, సంఘర్షణలు, జీవిత ప్రయాణం ప్రధానంగా చూపించనున్నట్లు సమాచారం.

అంతర్జాతీయ తారాగణం

ఈ సిరీస్‌లో హాలీవుడ్ నటుడు కెవిన్ బి. ప్లాత్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అతనితో పాటు ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన నటీనటులు ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమవుతున్నారు. లాటిన్ అమెరికా, ఆఫ్రికన్ అమెరికన్, ఆసియా దేశాలకు చెందిన న‌టీన‌టులు ఇందులో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. విభిన్న సంస్కృతుల నటీనటులు కలిసి పనిచేయడం ఈ సిరీస్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారనుంది.

ఈ పాత్రపై సన్నీ స్పందన

ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి సన్నీ లియోన్ మాట్లాడుతూ… ఇప్పటివరకు తాను చేసిన పాత్రలతో పోలిస్తే ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని చెప్పారు. కొత్త వాతావరణంలో, కొత్త తరహా పాత్రను పోషించడం ఒక నటిగా తనకు పెద్ద సవాల్‌గా అనిపిస్తోందని తెలిపారు. ఈ ప్రయాణం కోసం తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నానని, ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సిరీస్‌ను ఇష్టపడుతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మ‌రి హాలీవుడ్‌లో స‌న్నీ కెరీర్ ఎలాంటి మ‌లుపు తిరుగుతుందో చూడాలి.

Sunny LeoneHollywood debutThe GiantOTT
2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X