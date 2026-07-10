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కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ 'ఇక్కా' వచ్చేసింది.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Ikka: సన్నీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా... ఈ పేర్లు వింటేనే ఏదో తెలియని ఉత్సాహం! మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ ఇద్దరు దిగ్గజ నటులు మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారంటే ఆ క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు కదా!

Srinivas Rao
Published on: 10 July 2026 12:29 PM IST
Ikka
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కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ 'ఇక్కా' వచ్చేసింది.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Ikka: సన్నీ డియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా... ఈ పేర్లు వింటేనే ఏదో తెలియని ఉత్సాహం! మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ ఇద్దరు దిగ్గజ నటులు మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారంటే ఆ క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు కదా! ఆ అంచనాలను నిజం చేస్తూ, వీరు నటించిన లేటెస్ట్ కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ 'ఇక్కా' (Ikka) నేడు ఓటీటీలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైపోయింది. సిద్ధార్థ్ పి. మల్హోత్రా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం, ఈరోజు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12:30 గంటలకు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది.

ఇక కథ విషయానికి వస్తే, ఇందులో సన్నీ డియోల్ 'అర్జున్ మెహ్రా' అనే టాప్ డిఫెన్స్ లాయర్‌గా కనిపిస్తారు. ఆయన జీవితంలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. గతంలో తనే స్వయంగా ప్రాసిక్యూట్ చేసి జైలుకు పంపిన 'శౌర్యమాన్ గౌర్' (అక్షయ్ ఖన్నా)ను, ఇప్పుడు అదే లాయర్ అర్జున్ మెహ్రా డిఫెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకరిపై ఒకరు కక్ష పెంచుకున్న ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు కోర్టు గదిలో ఎదురెదురుగా నిలబడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆ కేసు విచారణలో బయటపడే అసలు రహస్యాలు ఆ కథను ఎలాంటి మలుపులు తిప్పాయి? అన్నదే ఈ సినిమాకు అసలైన హైలైట్.

కేవలం వీరిద్దరే కాదు, సినిమాలో నటీనటుల బలగమే పెద్దది. తిలోత్తమ షోమ్, దియా మీర్జా, సంజీదా షేక్, శిశిర్ శర్మ , ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్ వంటి నటులు తమ నటనతో సినిమాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చారు. సస్పెన్స్, ఎమోషన్స్, గ్రిప్పింగ్ కోర్టు రూమ్ డ్రామా.. ఇలా అన్నీ కలగలిసిన 'ఇక్కా' మనల్ని చివరి వరకు సీటు అంచున కూర్చోబెడుతుందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మధ్యాహ్నం 12:30 కోసం రెడీగా ఉండండి. మరిన్ని ఓటీటీ విశేషాలు మరియు సినిమాల అప్‌డేట్స్ కోసం మా పేజీని ఫాలో అవుతూ ఉండండి!

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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