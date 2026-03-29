OTT: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి శ్రీవిష్ణు ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?
Mrithyunjay OTT: శ్రీ విష్ణు కథానాయకుడిగా హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ‘మృత్యుంజయ్’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారైంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏప్రిల్ 3, 2026 నుంచి ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
మల్టీ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్
శ్రీ విష్ణు సరసన రెబా మోనికా జాన్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రానికి కాల భైరవ అందించిన సంగీతం ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. ‘సామజవరగమన’, ‘ఓం భీమ్ బుష్’ వంటి వరుస హిట్ల తర్వాత శ్రీ విష్ణు చేసిన ఈ విభిన్న ప్రయత్నం నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్టర్ కావాలనుకునే యువకుడి ప్రయాణం, ఒక మిస్టరీ కేసును అతను ఎలా ఛేదించాడు అనే ఉత్కంఠభరితమైన పాయింట్తో ఈ సినిమా సాగుతుంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి ఈ వీకెండ్లో ‘మృత్యుంజయ్’ ఒక మంచి ఛాయిస్ కానుంది.