Home ఓటీటీOTT: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి శ్రీవిష్ణు ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటినుంచంటే?

Mrithyunjay OTT: శ్రీ విష్ణు కథానాయకుడిగా హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ‘మృత్యుంజయ్’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారైంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఏప్రిల్ 3, 2026 నుంచి ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Published on: 29 March 2026 5:35 PM IST
X

Mrithyunjay OTT: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ యాక్టర్ శ్రీ విష్ణు హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ అండ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘మృత్యుంజయ్’ డిజిటల్ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3, 2026 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ సినిమాలోని సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ కథాంశం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటాయని చిత్ర యూనిట్ ధీమాగా ఉంది.

మల్టీ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్

శ్రీ విష్ణు సరసన రెబా మోనికా జాన్ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రానికి కాల భైరవ అందించిన సంగీతం ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. ‘సామజవరగమన’, ‘ఓం భీమ్ బుష్’ వంటి వరుస హిట్ల తర్వాత శ్రీ విష్ణు చేసిన ఈ విభిన్న ప్రయత్నం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ రిపోర్టర్ కావాలనుకునే యువకుడి ప్రయాణం, ఒక మిస్టరీ కేసును అతను ఎలా ఛేదించాడు అనే ఉత్కంఠభరితమైన పాయింట్‌తో ఈ సినిమా సాగుతుంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి ఈ వీకెండ్‌లో ‘మృత్యుంజయ్’ ఒక మంచి ఛాయిస్ కానుంది.

2022లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 4 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. లైఫ్ స్టైల్, బిజినెస్‌, మూవీస్, స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా సినిమా గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X