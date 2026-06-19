ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన రవిబాబు బోల్డ్ అండ్ వయలెంట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘రేజర్’!
Ravi Babu: దర్శకుడు రవిబాబు మార్క్ మేకింగ్తో తెరకెక్కిన మోస్ట్ వయలెంట్ అండ్ ఏ-రేటెడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘రేజర్’ ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టింది.
Ravi Babu: వైవిధ్యభరితమైన చిత్రాల దర్శకుడు రవిబాబు మార్క్ మేకింగ్తో తెరకెక్కిన మోస్ట్ వయలెంట్ అండ్ ఏ-రేటెడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘రేజర్’ ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రముఖ ప్రాంతీయ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' లో ఈ చిత్రం సైలెంట్గా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, హోమ్ థియేటర్లలో ఈ సస్పెన్స్ క్రైమ్ డ్రామాను చూసి ఎంజాయ్ చేసేందుకు మేకర్స్ డిజిటల్ రిలీజ్ చేసేశారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ.. ఓటీటీలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న ‘రేజర్’
మే 8, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైన ‘రేజర్’ చిత్రానికి బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా కలిసిరాలేదు. రవిబాబు మార్క్ టేకింగ్, కథాంశం వైవిధ్యంగా ఉన్నప్పటికీ.. థియేట్రికల్ రన్ చాలా తక్కువ రోజుల్లోనే ముగిసిపోయింది. కమర్షియల్గా ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకోవడానికి రెడీ అయింది. 2 గంటల 4 నిమిషాల క్రిస్ప్ రన్టైమ్తో ఉన్న ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో థ్రిల్లర్ జోనర్ లవర్స్కు మంచి ఆప్షన్గా మారే అవకాశం ఉంది.
క్రేజీ స్టార్ కాస్టింగ్.. సురేష్ బాబు నిర్మాణ భాగస్వామ్యం!
ఈ చిత్రంలో యంగ్ హీరో తనీష్ అల్లాడి, బోల్డ్ బ్యూటీ ఇనాయా సుల్తానా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. వీరితో పాటు బేబీ తేజల్ విఖ్యాతి, బెనర్జీ, వీరన్న చౌదరి, రామరాజు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాకు మరో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. రవిబాబుతో కలిసి టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించారు. రాజేష్ ఈ చిత్రానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, సంగీతం అందించారు.
రవిబాబు గత చిత్రాల తరహాలోనే ‘రేజర్’లో కూడా కొన్ని షాకింగ్ ఎలిమెంట్స్, వయలెంట్ సీన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే దీనికి సెన్సార్ బోర్డు 'ఏ' సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. మరి థియేటర్లలో పెద్దగా మ్యాజిక్ చేయలేకపోయిన ఈ ‘రేజర్’.. ఆహా ఓటీటీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంటుందో చూడాలి!