OTT: క్షణం క్షణం సస్పెన్స్.. ఓటీటీలో సైకో థ్రిల్లర్ మూవీ
OTT: ప్రేక్షకులు సస్పెన్స్, క్రైమ్, ఊహించని మలుపులు ఉన్న సినిమాలను ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు.
OTT: ప్రేక్షకులు సస్పెన్స్, క్రైమ్, ఊహించని మలుపులు ఉన్న సినిమాలను ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా చూస్తుంటారు. ఓటీటీలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి సినిమాలకు ఆదరణ మరింత పెరిగింది. ఇలాంటి సినిమాల్లో రామన్ రాఘవ్ 2.0 ఒకటి. జీ5లో అందుబాటులో ఉన్న అలాంటి ఓ మూవీ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నిజ జీవిత ఘటనల ప్రేరణతో
2016లో విడుదలైన “రామన్ రాఘవ్ 2.0” సినిమా ఒక సైకో థ్రిల్లర్. 1960లలో ముంబైలో భయాందోళన సృష్టించిన సీరియల్ కిల్లర్ రామన్ రాఘవ్ ఘటనల నుంచి ఈ కథకు ప్రేరణ తీసుకున్నారు. దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఈ కథను ఆధునిక కాలానికి అనుగుణంగా మలిచాడు. నగరంలో రాత్రి సమయంలో జరుగుతున్న భయంకర హత్యలతో సినిమా మొదలై, ప్రతి సన్నివేశం ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను పెంచుతుంది.
నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ అద్భుత నటన
ఈ చిత్రంలో రామన్ అనే సీరియల్ కిల్లర్ పాత్రలో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కనిపించాడు. అతని పాత్రలో క్రూరత్వం, చీకటి మనస్తత్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. రాత్రివేళల్లో ఒంటరిగా కనిపించే మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేయడం అతని పాత్రలో ప్రధాన అంశం. నవాజుద్దీన్ నటన వల్లే ఈ పాత్ర ప్రేక్షకులకు మరింత భయంకరంగా అనిపించింది.
విక్కీ కౌశల్ పోలీస్ అధికారిగా
విక్కీ కౌశల్ ఈ సినిమాలో పోలీస్ అధికారి పాత్ర పోషించాడు. అతని పాత్ర పేరు ACP రాఘవన్. రామన్ చేస్తున్న హత్యల వెనుక నిజాన్ని తెలుసుకోవడం, అతన్ని పట్టుకోవడం కోసం అతను చేసిన ప్రయత్నాలు కథను ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. ఆ సమయంలో విక్కీ పెద్ద స్టార్ కాకపోయినా, ఈ సినిమాలో అతని నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి.
కథలో వరుసగా వచ్చే ఉత్కంఠభరిత మలుపులు
సినిమా కథనం ఊహించని మలుపులతో సాగుతుంది. రామన్ ఒక దశలో పోలీసులకు లొంగిపోయి అనేక హత్యలు చేసినట్టు ఒప్పుకుంటాడు. కానీ అక్కడితో కథ ముగియదు. జైలు నుంచి బయటపడిన తర్వాత అతను మరింత క్రూరంగా మారి కొత్త దాడులకు ప్రయత్నిస్తాడు. కథలో వచ్చే ఈ మార్పులు ప్రేక్షకులను చివరి వరకు ఉత్కంఠలో ఉంచుతాయి.
క్లైమాక్స్, ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
సినిమా చివరి భాగం ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటుంది. హీరో–విలన్ మధ్య జరిగే మానసిక పోరు క్లైమాక్స్ను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో శోభితా ధూళిపాళ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపిస్తుంది. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు IMDbలో 7.3 రేటింగ్ ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ సైకో థ్రిల్లర్ ZEE5 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. సస్పెన్స్ కథలు ఇష్టపడే వారికి ఇది తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమా.