Perfect Family Review : నవ్వులు, కన్నీళ్లు.. కుటుంబాల వెనుక దాగిన అసలు నిజాలు.!
Perfect Family Review: కుటుంబాని ప్రేమించడమే సర్వస్వం.. బాలీవుడ్ ప్రముఖ చిత్రం 'కభీ ఖుషీ కభీ గమ్'లోని ఈ ట్యాగ్లైన్ చాలా మంది భారతీయ కుటుంబాలకు ఒక మంత్రం
Perfect Family Review: కుటుంబాని ప్రేమించడమే సర్వస్వం.. బాలీవుడ్ ప్రముఖ చిత్రం 'కభీ ఖుషీ కభీ గమ్'లోని ఈ ట్యాగ్లైన్ చాలా మంది భారతీయ కుటుంబాలకు ఒక మంత్రం లాంటిది. కానీ, నాలుగు గోడల మధ్య అసలు ఏం జరుగుతుందనేదానికి పూర్తి నిదర్శనమే ఈ 'పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ' (Perfect Family) వెబ్ సిరీస్. పంకజ్ త్రిపాఠి నిర్మాణంలో, పాలక్ భంబ్రి సృష్టించిన ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ 'సోనీలివ్' (SonyLiv) లో విడుదలైంది. మనోజ్ పహ్వా, సీమా పహ్వా, గుల్షన్ దేవయ్య, నేహా ధూపియా వంటి ప్రముఖ నటీనటులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్, 'కర్కరియా' కుటుంబంలోని అంతర్గత సంఘర్షణలను ఎంతో లోతుగా చూపించింది.
'పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ' కథ ఏమిటంటే?
ఢిల్లీకి చెందిన కర్కరియా కుటుంబం బయటి ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శవంతమైన, సంపూర్ణమైన కుటుంబంలా కనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి, ఆ ఇంట్లోని ప్రతి సభ్యుడూ తమ మనసులోని బాధలతో, వ్యక్తిగత సమస్యలతో లోలోపల పోరాడుతుంటారు. తమ మధ్య ఉన్న విభేదాలు పక్కన ఉన్నవారిని ఎంతలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయనే విషయం కూడా గమనించకుండా వారు ప్రవర్తిస్తుంటారు. అయితే, ఇంట్లో ప్రతిరోజూ జరిగే గొడవల కారణంగా ఆ కుటుంబానికి చెందిన 12 ఏళ్ల చిన్నారి దానీ (హిర్వా త్రివేది) స్కూల్లో తీవ్రమైన పానిక్ ఎటాక్ కు గురవుతుంది.
దీనితో పాఠశాల యాజమాన్యం జోక్యం చేసుకుని, ఆ కుటుంబ సభ్యులైన సోమనాథ్ (మనోజ్ పహ్వా), కమల (సీమా పహ్వా), విష్ణు (గుల్షన్ దేవయ్య), నీతి (గిరిజా ఓక్ గొడ్బోలే), పూజ (కావేరి సేథ్)లు అందరూ కలిసి సైకోథెరపిస్ట్ మేఘా (నేహా ధూపియా) వద్దకు వెళ్లి థెరపీ తీసుకోవాలని, ఆమె నుండి 'మెంటల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్' పొందాలని ఆదేశిస్తుంది. డాక్టర్ మేఘాతో జరిగే ఈ థెరపీ సెషన్ల ద్వారా ఆ కుటుంబ సభ్యులు తమ మధ్య ఉన్న అసలు సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? ఒకరితో ఒకరు మనసు విప్పి ఎలా మాట్లాడుకున్నారు? అనేదే ఈ సిరీస్ ముఖ్య కథాంశం.
సిరీస్లో ఆకట్టుకునే అంశాలు
ఈ కథ చాలా సరళంగా ఉన్నప్పటికీ, సమాజంపై చూపే ప్రభావం మాత్రం చాలా బలంగా ఉంది. సమాజంలో సాధారణంగా మాట్లాడటానికి సంకోచించే మానసిక ఆరోగ్యం, కుటుంబాల మధ్య ఉండే మనస్పర్థలు, దాచుకున్న భావోద్వేగాలు , థెరపీ యొక్క ప్రాధాన్యత వంటి అంశాలను ఇందులో అద్భుతంగా చర్చించారు. ఇది మిమ్మల్ని నవ్విస్తుంది, ఆలోచింపజేస్తుంది, అలాగే తెలియకుండానే కన్నీళ్లు పెట్టిస్తుంది.
దర్శకుడు సచిన్ పాఠక్ కథను నడిపించిన తీరు ప్రశంసనీయం. కుటుంబ బంధాలు, మానసిక ఆరోగ్యం , థెరపీ ప్రక్రియకు సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సిరీస్ను ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా ఆసక్తికరంగా మలిచారు. ఇందులోని సంభాషణలు చాలా పదునుగా, సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి.
నటీనటుల ప్రతిభ
సిరీస్లో నటించిన వారంతా అద్భుతమైన నటనను కనబరిచారు. కుటుంబంలో తన విలువను నిరూపించుకోవాలని తపించే 'విష్ణు' పాత్రలో గుల్షన్ దేవయ్య అద్భుతంగా నటించారు. నీతి పాత్రలో గిరిజా ఓక్ గొడ్బోలే నటన ఆలోచింపజేసేలా ఉంటుంది. మనోజ్ పహ్వా, సీమా పహ్వాలు ఈ షోకు వెన్నెముకలా నిలిచారు. పూజ పాత్రలో కావేరి సేథ్ ఆకట్టుకోగా, చిన్నారి దానీ పాత్రలో హిర్వా త్రివేది తన నటనతో ఆశ్చర్యపరిచింది. థెరపిస్ట్ మేఘా పాత్రలో నేహా ధూపియా పరిణతి చెందిన నటనను కనబరిచారు.
సిరీస్లోని లోపాలు
ఇన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఈ సిరీస్లో కొన్ని లోపాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీని స్క్రీన్ప్లే సాగతీతగా అనిపిస్తుంది. కేవలం ఎనిమిది ఎపిసోడ్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి ఎపిసోడ్ నిడివి అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కొంచెం బోర్ కొడుతుంది. అలాగే, కొన్ని సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకు సందేశాన్ని మరీ నేరుగా, క్లాస్ పీకినట్టుగా చెప్పడంతో సహజత్వం లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది. ప్రధాన కథతో సంబంధం లేని కొన్ని ఉపకథలు పాత్రల లోతును పెంచలేకపోయాయి.
చివరి మాట
'పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ' అనేది కేవలం మానవ భావోద్వేగాలను మాత్రమే చూపించదు, సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి ఒక చక్కని మార్గాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. సాగతీతగా అనిపించే కొన్ని సీన్లు ఉన్నప్పటికీ, ఎనిమిది ఎపిసోడ్ల ఈ సిరీస్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరిపై బలమైన ముద్ర వేస్తుంది. నిజాయితీతో కూడిన రచన, హృదయానికి హత్తుకునే నటన, కుటుంబం , మానసిక ఆరోగ్యంపై ఇచ్చిన సందేశం కోసం ఈ సిరీస్ను ఖచ్చితంగా ఒకసారి వీక్షించవచ్చు.