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Peddi: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన 'పెద్ది'.. థియేటర్లలో లేని క్రేజీ సర్‌ప్రైజ్‌తో!

Peddi: బాక్సాఫీస్ బ్లాక్‌బస్టర్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

Naresh.k
Published on: 9 July 2026 9:31 AM IST
Peddi
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Peddi: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన 'పెద్ది'.. థియేటర్లలో లేని క్రేజీ సర్‌ప్రైజ్‌తో!

Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉప్పెన ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సనా కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన పవర్‌ఫుల్ కమర్షియల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా "పెద్ది" బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లతో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రం.. ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్స్‌పై కూడా రచ్చ లేపడానికి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచే ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది. అయితే, ఓటీటీ ఆడియన్స్‌ కోసం మేకర్స్ ఒక ఊహించని అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ ప్లాన్ చేశారు.

సాధారణంగా థియేటర్లలో సినిమా రన్‌టైమ్ పరిమితుల కారణంగా కొన్ని ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను కట్ చేస్తుంటారు. అయితే, నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న 'పెద్ది' వెర్షన్‌లో ఆ కట్ చేసిన కొత్త సన్నివేశాలను అదనంగా జోడించారు. దీనివల్ల కథలోని ఎమోషన్స్, క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ మరింత స్ట్రాంగ్‌గా మారి డిజిటల్ ఆడియన్స్‌కు సరికొత్త వినోదాన్ని పంచుతున్నాయి. థియేటర్లలో చూసిన వాళ్లు కూడా ఈ కొత్త సీన్ల కోసం ఓటీటీలో 'పెద్ది'ని మళ్లీ మళ్లీ చూస్తుండటం విశేషం.

ప్రస్తుతానికి ఈ చిత్రం మాతృభాష తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఉత్తరాంధ్ర గ్రామీణ నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్‌ను మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక రగ్గడ్ మాస్ లుక్‌లో బుచ్చిబాబు చూపించిన విధానం, సినిమాలోని భావోద్వేగ సన్నివేశాలు అన్ని భాషల ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ అద్భుతమైన సంగీతం, ప్రాణం పెట్టే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాను మరో లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లాయి. ఇందులో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వికపూర్ కథానాయికగా నటించగా, కన్నడ లెజెండ్రీ నటుడు శివరాజ్ కుమార్, టాలీవుడ్ వర్సటైల్ యాక్టర్ జగపతిబాబు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు లేదా ఆ పవర్‌ఫుల్ ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాను సరికొత్త అదనపు సన్నివేశాలతో మళ్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలనుకునే వారు.. వెంటనే మీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేసి 'పెద్ది'ని వీక్షించండి.

PeddiRam CharanNetflix
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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