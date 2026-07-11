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OTT: ఇక‌పై ఓటీటీలో అలాంటి సీన్లు, డైలాగ్స్ ఉండ‌వా.? కీల‌క నిర్ణ‌యం దిశ‌గా అడుగులు

OTT: ఓటీటీలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఎలాంటి ఫిల్ట‌ర్ లేకుండా ఉంటాయ‌ని తెలిసిందే.

Mokshith
Published on: 11 July 2026 11:55 AM IST
OTT
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 OTT: ఇక‌పై ఓటీటీలో అలాంటి సీన్లు, డైలాగ్స్ ఉండ‌వా.? కీల‌క నిర్ణ‌యం దిశ‌గా అడుగులు

OTT: ఓటీటీలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఎలాంటి ఫిల్ట‌ర్ లేకుండా ఉంటాయ‌ని తెలిసిందే. బోల్డ్ స‌న్నివేశాలు, డైలాగ్స్‌కు కొద‌వే ఉండ‌దు. అయితే ఇక‌పై ఆ ఆట‌లు సాగేలా క‌నిపించ‌డం లేదు. థియేట‌ర్ల మాదిరిగానే ఓటీటీ సినిమాల‌కు కూడా సెన్సార్ విధానం అమ‌లు చేయాల‌ని కేంద్రం ఆలోచిస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.

ఇప్పటి వరకు థియేటర్లలో విడుదలయ్యే చిత్రాలకు మాత్రమే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) అనుమతి తప్పనిసరి కాగా, డిజిటల్ విడుదలలకు అలాంటి నిబంధన లేదు. అయితే ఇటీవల చోటుచేసుకున్న కొన్ని వివాదాల నేపథ్యంలో ఈ విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఓటీటీ కంటెంట్‌కు ఎలాంటి నిబంధనలు ఉన్నాయి?

ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విడుదలయ్యే సినిమాలు, వెబ్‌సిరీస్‌లు సమాచార సాంకేతిక శాఖ రూపొందించిన ఐటీ (డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్) రూల్స్-2021 పరిధిలోనే నియంత్రిస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్‌కు CBFC నుంచి ముందస్తు సర్టిఫికేషన్ అవసరం ఉండదు. అందువల్ల థియేటర్లలో విడుదలకు అడ్డంకులు ఎదురైన కొన్ని చిత్రాలు నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల అవుతున్నాయి. ఇదే అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత కఠినమైన విధానం తీసుకురావాలని భావిస్తోంది.

‘సట్లెజ్’ సినిమా వివాదం ఎందుకు కీలకమైంది?

పంజాబీ నటుడు, గాయకుడు దిల్జీత్ దోసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘సట్లెజ్’ సినిమా ఈ చర్చకు ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. దర్శకుడు హనీ ట్రెహన్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం మానవ హక్కుల ఉద్యమకారుడు జస్వంత్ సింగ్ ఖల్రా జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందింది. 1980, 1990 దశకాల్లో పంజాబ్‌లో జరిగిన అదృశ్యాలు, అక్రమ హత్యల నేపథ్యంలో కథ సాగుతుంది.

థియేటర్లలో విడుదల కోసం దాఖలు చేసిన ఈ చిత్రానికి CBFC అనేక మార్పులు సూచించడంతో పాటు, అసలు పేరు ‘పంజాబ్ 95’ స్థానంలో ‘సట్లెజ్’ అనే పేరును ఉపయోగించాలని సూచించింది. అయితే భారీ స్థాయిలో మార్పులు చేయడానికి నిర్మాతలు అంగీకరించకపోవడంతో థియేట్రికల్ విడుదలను రద్దు చేసి, నేరుగా ఓటీటీలో విడుదల చేశారు.

విడుదలైన రెండు రోజుల్లోనే తొలగింపు

సినిమా డిజిటల్ వేదికపై విడుదలైన కొద్ది సమయంలోనే అది వివాదానికి దారితీసింది. దేశ భద్రత, శాంతిభద్రతల అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. ఐటీ చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటూ, విడుదలైన సుమారు 48 గంటల్లోనే సంబంధిత ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నుంచి సినిమాను తొలగించారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఓటీటీ విడుదలలపై కూడా ముందస్తు పర్యవేక్షణ అవసరమనే అభిప్రాయం ప్రభుత్వ వర్గాల్లో బలపడినట్లు తెలుస్తోంది.

కొత్త నిబంధనల్లో ఏమి మారే అవకాశం ఉంది?

ప్రతిపాదిత మార్పుల ప్రకారం, భవిష్యత్తులో ఓటీటీలో విడుదలయ్యే సినిమాలకు కూడా CBFC నుంచి సర్టిఫికేషన్ తప్పనిసరి చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో థియేటర్లకు వర్తించే కొన్ని నిబంధనలు డిజిటల్ విడుదలలకు కూడా వర్తించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ విధానాన్ని కేవలం సినిమాలకే పరిమితం చేయాలా, లేక వెబ్‌సిరీస్‌లను కూడా అదే పరిధిలోకి తీసుకురావాలా అనే అంశంపై ప్రభుత్వం వివిధ వర్గాలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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