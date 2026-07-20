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Hi Movie: నయనతార 'హాయ్' మూవీ ఓటిటి అప్‌డేట్!

Hi Movie: కోలీవుడ్ అగ్ర తార నయనతార , యువ నటుడు కవిన్ జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'హాయ్'.

Srinivas Rao
Published on: 20 July 2026 10:04 AM IST
Hi Movie
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Hi Movie: నయనతార 'హాయ్' మూవీ ఓటిటి అప్‌డేట్!

Hi Movie: కోలీవుడ్ అగ్ర తార నయనతార , యువ నటుడు కవిన్ జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'హాయ్'. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ సినిమా థియేటర్ల విడుదల తర్వాత ఏ ఓటిటి వేదికలో ప్రసారం కానుందో చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న వేదిక

నయనతార, కవిన్ కలిసి నటిస్తున్న ఈ ఫీల్-గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌పై ఇప్పటికే మంచి క్రేజ్ ఉంది. సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత, ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ప్రసారం చేసే హక్కులను ప్రముఖ ఓటిటి సంస్థ 'జీ5' అధికారికంగా దక్కించుకుంది. ఈ విషయాన్ని వారు తమ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రకటించారు. థియేటర్లలో ప్రదర్శన ముగిసిన తర్వాతే ఈ చిత్రాన్ని డిజిటల్ వేదికపై విడుదల చేస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు.

సినిమా నేపథ్యం … విశేషాలు

విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'హాయ్' చిత్రం ఒక చక్కని ప్రేమకథా చిత్రంగా తెరకెక్కుతోంది. నయనతార , కవిన్ జంటగా నటిస్తున్న మొదటి సినిమా ఇదే కావడంతో, వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీని తెరపై చూడాలని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రౌడీ పిక్చర్స్, సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియో , జీ స్టూడియో సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి జెన్ మార్టిన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కథాంశం , సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తోంది.

థియేటర్ల విడుదలపై ఆసక్తి

ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా విడుదల తేదీని చిత్ర బృందం ఇంకా ఖరారు చేయలేదు. సినిమా చిత్రీకరణ , నిర్మాణాంతర పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయని సమాచారం. రాబోయే రోజుల్లో థియేటర్ల విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. సినిమా థియేటర్లలో పూర్తయిన తర్వాతే ఓటిటి విడుదల తేదీని వెల్లడిస్తామని చిత్ర బృందం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. సినిమాపై రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, త్వరలోనే విడుదల తేదీపై ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

తెలుగు , తమిళ భాషల్లో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉన్న నయనతార, విభిన్న కథలను ఎంచుకునే కవిన్ జంటగా వస్తున్న ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చిత్ర బృందం ధీమాగా ఉంది. 'హాయ్' సినిమాకు సంబంధించిన తదుపరి అప్‌డేట్స్ కోసం ప్రేక్షకులు , అభిమానులు వేచి చూడాల్సిందే.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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