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Mollywood Times OTT Release: ఓటీటీలోకి 'మాలీవుడ్ టైమ్స్'.. డేట్ ఫిక్స్.!

Mollywood Times OTT Release: యువ నటుడు నస్లెన్ ప్రధాన పాత్రలో, అభినవ్ సుందర్ నాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ మూవీ 'మాలీవుడ్ టైమ్స్'

G Krishna
Published on: 27 Jun 2026 7:10 PM IST
Mollywood Times
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Mollywood Times 

Mollywood Times OTT Release: యువ నటుడు నస్లెన్ ప్రధాన పాత్రలో, అభినవ్ సుందర్ నాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ మూవీ 'మాలీవుడ్ టైమ్స్' (మలయాళం టైమ్స్) ఇటీవలే జూన్ 5, 2026న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సినిమా పరిశ్రమలోని ఆడంబరం, గ్లామర్ వెనుక దాగి ఉండే అసలు సిసలైన పోరాటాలు, అంతర్గత రాజకీయాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించిన ఈ చిత్రం.. థియేట్రికల్ రన్ ముగించుకుని ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై అలరించడానికి సిద్ధమైంది.

ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న 'మాలీవుడ్ టైమ్స్' కథ

ఈ సినిమా కథ కుట్టిక్కానంకు చెందిన వినీత్ మాధవన్ అనే ఒక యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రముఖ హాలీవుడ్ దర్శకుడు ఎం. నైట్ శ్యామలన్ సినిమాల స్ఫూర్తితో, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలోనే అతిపెద్ద హారర్ చిత్ర నిర్మాత/దర్శకుడు కావాలని అతను కలలు కంటాడు. సినీ పరిశ్రమలోని కఠోర వాస్తవాలు, కష్టాల గురించి అతని తండ్రి పదేపదే హెచ్చరించినప్పటికీ.. వినీత్ వెనక్కి తగ్గకుండా తన లక్ష్య సాధన కోసం బయలుదేరతాడు. తనకున్న ప్రత్యేకమైన విజన్ మలయాళ హారర్ సినిమాకు కొత్త పునరుజ్జీవం పోస్తుందని అతను బలంగా నమ్ముతాడు.

మొదట లఘు చిత్రాలు (షార్ట్ ఫిలిమ్స్) తీస్తూ కెరీర్ ప్రారంభించిన వినీత్, క్రమంగా ఒక పూర్తి నిడివి ఫీచర్ ఫిల్మ్‌కు దర్శకత్వం వహించే స్థాయికి ఎదుగుతాడు. అయితే, తీవ్రమైన పోటీ ఉండే సినిమా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాక అతనికి అసలైన సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. పరిశ్రమలోని రాజకీయాలు, సృజనాత్మక విభేదాలు, సినిమా క్రెడిట్ల (రైట్స్) పై వివాదాలు వంటి ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూనే తన కళాత్మక దృక్పథాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అతని అచంచలమైన ఆత్మవిశ్వాసం అతన్ని ముందుకు నడిపించినప్పటికీ, అది వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సమస్యలకు కారణమవుతుంది. మరి చివరకు అతను తన కలలను నెరవేర్చుకున్నాడా? లేక ఇండస్ట్రీ రాజకీయాలకు బలి అయ్యాడా? అనేది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

ఓటీటీ విడుదల ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడొచ్చు?

'మాలీవుడ్ టైమ్స్' చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) లో జూలై 3, 2026 నుండి అధికారికంగా ప్రసారం కానుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ.. ఈ చిత్రాన్ని 'మలయాళ సినిమాకు ఒక ప్రేమ , ద్వేషాల లేఖ'గా అభివర్ణించింది. ఈ సినిమా కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా సౌత్ భాషలైన తెలుగు, తమిళం, కన్నడతో పాటు హిందీ భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

భారీ తారాగణం.. టెక్నికల్ టీమ్

ఈ చిత్రంలో నస్లెన్ లీడ్ రోల్ పోషించగా.. షరాఫ్ యు ధీన్, శ్రీజిత్ షైన్, వినీత్ శ్రీనివాసన్, సంగీత్ ప్రతాప్, రోషన్ షానవాస్, గోపికా రమేష్, ప్రశాంత్ అలెగ్జాండర్, మీరా నాయర్, అల్తాఫ్ సలీం, జగదీష్, బాలచంద్రన్ చుల్లిక్కాడ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అలాగే అర్షా చాందిని బైజు, బాసిల్ జోసెఫ్ ప్రత్యేక అతిథి పాత్రల్లో (కామియో) మెరిశారు. అభినవ్ సుందర్ నాయక్ దర్శకత్వంలో, రాము సునీల్ కథనంతో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని ఆషిక్ ఉస్మాన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ఆషిక్ ఉస్మాన్ నిర్మించగా, జేక్స్ బెజోయ్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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