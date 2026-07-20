Maa Inti Bangaaram: ఓటీటీలోనూ తగ్గేదేలే అంటున్న సమంత 'మా ఇంటి బంగారం'
Maa Inti Bangaaram: టాలీవుడ్ అగ్ర నాయిక సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన బ్లాక్బస్టర్ యాక్షన్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' థియేటర్ల తర్వాత డిజిటల్ వేదికపై కూడా సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
Maa Inti Bangaaram: టాలీవుడ్ అగ్ర నాయిక సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన బ్లాక్బస్టర్ యాక్షన్ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం' థియేటర్ల తర్వాత డిజిటల్ వేదికపై కూడా సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్ల వసూళ్లతో రికార్డు సృష్టించిన ఈ చిత్రం, ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలో ప్రస్తుతం నెంబర్ వన్ స్థానంలో దూసుకుపోతూ సరికొత్త రికార్డుల దిశగా పయనిస్తోంది.
ఓటీటీలోనూ 'మా ఇంటి బంగారం' విజయం
థియేటర్లలో అఖండ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా, తదనంతరం ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ వేదికలో వివిధ భాషల్లో విడుదలైంది. స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైన క్షణం నుంచే ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ చిత్రం, ఊహించని విధంగా భారీ వ్యూస్ను రాబడుతోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను చూడని వారు , మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనుకునే సినీ ప్రియులు ఓటీటీలో దీనికి నీరాజనం పడుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో నిలిచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
రికార్డు స్థాయి వ్యూస్తో దూకుడు
ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణను గమనించిన ఓటీటీ సంస్థ కూడా ఈ సినిమా అసాధారణ రీతిలో వ్యూస్ను రాబడుతోందని అధికారికంగా వెల్లడించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా డిజిటల్ పరంగా మరిన్ని మైలురాళ్లను అధిగమించే అవకాశం ఉందని, పూర్తి స్థాయి వ్యూస్ గణాంకాలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని వారు తెలిపారు. ఒక వైపు కమర్షియల్ సక్సెస్ సాధిస్తూనే, మరోవైపు డిజిటల్ ఆడియన్స్ను సైతం కట్టిపడేయడం విశేషం.
సమంత నిర్మాణ శైలి .. నటీనటుల ప్రతిభ
స్వయంగా సమంత తన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. రాజ్ నిడిమోరు అందించిన చక్కని కథకు, బి.వి. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వ ప్రతిభ తోడవడంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని మిగిల్చింది. ఇక ఈ చిత్రంలో సమంతతో పాటు గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత, గౌతమి, శ్రీముఖి , చైతన్య కృష్ణ వంటి నటీనటులు తమ అద్భుతమైన నటనతో సినిమా స్థాయిని మరింత పెంచారు. ప్రతి పాత్రకు తగిన ప్రాధాన్యత ఉండటమే ఈ సినిమా విజయానికి ప్రధాన కారణమని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తెలుగు తెరపై సరికొత్త ప్రయోగానికి తెరలేపిన 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, అటు థియేటర్లలోనూ ఇటు ఓటీటీలోనూ ఒకేలా రాణించి తన సత్తా చాటుకుంది. సమంత కెరీర్లో ఇదొక మైలురాయిగా నిలిచిపోవడంతో పాటు, మహిళా ప్రధాన చిత్రాలకు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఉన్న డిమాండ్ను మరోసారి నిరూపించింది. ఈ విజయంతో చిత్ర యూనిట్ ఆనందంలో మునిగిపోగా, అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు.