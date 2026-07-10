Netflix: ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా నెట్ఫ్లిక్స్ చూడాలా? 30 రోజుల ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ మీకోసమే!
Netflix: అత్యుత్తమ వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ నెట్ఫ్లిక్స్. అయితే, ఖరీదైన సబ్స్క్రిప్షన్ కారణంగా చాలా మంది దీనికి దూరంగా ఉంటున్నారు.
Netflix: ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో నెట్ఫ్లిక్స్కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు, అద్భుతమైన డాక్యుమెంటరీలు ఇందులో మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ, దీని సబ్స్క్రిప్షన్ ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల చాలా మంది దీనికి దూరంగా ఉంటున్నారు.
అయితే, ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ను ముప్పై రోజుల పాటు ఉచితంగా ఆస్వాదించే అద్భుతమైన అవకాశం ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా? ఈ విషయం చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు. సరైన పద్ధతిని పాటిస్తే మీరు కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ ఖాతాను ఒక నెల రోజుల పాటు పూర్తిగా ఫ్రీగా పొందవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ నేరుగా ఉచిత ట్రయల్స్ను నిలిపివేసినప్పటికీ, కొన్ని టెలికాం కంపెనీలు, బ్రాడ్బ్యాండ్ సంస్థల ద్వారా మనం ఫ్రీగా దీన్ని పొందవచ్చు. ప్రముఖ టెలికాం సంస్థలైన జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా లాంటి నెట్వర్క్లు తమ పోస్ట్పెయిడ్, ఖరీదైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లతో పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి.
అలాగే, జియో ఫైబర్, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్స్ట్రీమ్ లాంటి కొత్త బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ తీసుకునే వినియోగదారులకు కూడా ఈ అద్భుతమైన ఓటీటీ సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ మొబైల్లో టెలికాం యాప్ ఓపెన్ చేసి మీ ప్లాన్తో పాటు ఉచిత నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫర్ ఉందో లేదో జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవడమే. ఆఫర్ ఉంటే నేరుగా మీ మొబైల్ నంబర్తో సులభంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.
దీనితో పాటుగా, కొన్ని ప్రముఖ బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ఉచిత నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫర్లను అందిస్తున్నాయి. మీరు ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా విమాన టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు, ఈ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా కొన్ని రివార్డ్ పాయింట్లు వస్తాయి. ఆ పాయింట్లను ఉపయోగించి మీరు ఒక నెల పాటు నెట్ఫ్లిక్స్ను ఉచితంగా ఆస్వాదించవచ్చు.
దీని కోసం ముందుగా మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్లోకి వెళ్లి మీ పేరుతో కొత్త ఖాతాను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ టెలికాం ఆఫర్ లేదా మీ క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలు అక్కడ నమోదు చేసి సులభంగా ఒక నెల సబ్స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా పొందవచ్చు.
ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి ఉంది. అది ఏమిటంటే, ఉచిత ట్రయల్ లేదా ఆఫర్ గడువు ముగిసిన తర్వాత మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు కట్ అయ్యే అవకాశం కచ్చితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ముప్పై రోజుల గడువు ముగియడానికి కనీసం రెండు రోజుల ముందే నెట్ఫ్లిక్స్ ఖాతా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ క్యాన్సిల్ చేయడం మర్చిపోకండి.
ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో మీ అకౌంట్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా అనవసరంగా కట్ అవ్వదు. అంతేకాకుండా, మీరు పూర్తి ముప్పై రోజుల పాటు మీకు అత్యంత ఇష్టమైన అన్ని కొత్త సినిమాలు, డాక్యుమెంటరీలు, ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్లను ఎంతో ప్రశాంతంగా మీ ఇంట్లో కూర్చుని ఉచితంగా చూడవచ్చు.