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Isakapatnam: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ఇసాకపట్నం'..

Isakapatnam: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఇసాకపట్నం' తాజాగా డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తోంది.

Srinivas Rao
Published on: 2 July 2026 11:58 AM IST
Isakapatnam
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Isakapatnam: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ఇసాకపట్నం'..

ఇసకపట్నం: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఇసాకపట్నం' తాజాగా డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తోంది. ప్రముఖ నటులు సముద్రఖని , ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఏడు భాగాల సిరీస్, ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాజకీయాలు, నేర సామ్రాజ్యం , కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్, తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ భాషల్లోనూ వీక్షకులను అలరిస్తోంది.

ఒక కల్పిత ఓడరేవు పట్టణపు కథ

1980 , 1990వ దశకాల నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్ కథ సాగుతుంది. ఒక కల్పిత ఓడరేవు పట్టణంలో రాజకీయ, ఆర్థిక , నేర ప్రపంచాన్ని తన గుప్పిట్లో ఉంచుకున్న శక్తివంతమైన వ్యక్తి నాయుడు. ఇతని ఆధిపత్యాన్ని తన సొంత కుమార్తె భారతి సవాల్ చేయడం ఈ సిరీస్‌కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య సాగే ఈ తీవ్రమైన అధికార పోరాటం, పీరియడ్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.

అద్భుతమైన సాంకేతిక బృందం …

ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌కు గ్యారీ బిహెచ్ దర్శకత్వం వహించారు. సముద్రఖని, ఐశ్వర్య రాజేష్‌లతో పాటు సునీల్, నరేష్ అగస్త్య, మెరిన్ ఫిలిప్, రాజీవ్ కనకాల, మైమ్ గోపి, రోహిణి, సుధాకర్ కోమాకుల, రవివర్మ, రాజా చెంబోలు , జ్వాల కోటి వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఈ కథకు ప్రశాంత్ రగాథి కథనం అందించగా, తాజుద్దీన్ సయ్యద్ సంభాషణలు రాశారు. తమడ మీడియా సంస్థ ఈ సిరీస్‌ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించింది.

ఎందుకు చూడాలి?

నేర పరిశోధన, రాజకీయాలు, కుటుంబ డ్రామా , యాక్షన్ వంటి అంశాల కలయికతో 'ఇసాకపట్నం' రూపొందింది. 1980, 90ల నాటి వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడంలో దర్శక బృందం విజయం సాధించింది. మీరు గ్రిట్ , రియలిస్టిక్ కథలను ఇష్టపడే వారైతే, ఈ వీకెండ్‌లో 'ఇసాకపట్నం' ఒక మంచి ఎంపిక. ఏడు ఎపిసోడ్ల పాటు సాగే ఈ ఉత్కంఠభరిత ప్రయాణం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది.

ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఈ సిరీస్ వ్యూయర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటూ పాపులర్ అవుతోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ చందాదారులు ఇప్పుడే ఈ సిరీస్‌ను తెలుగు, తమిళ , హిందీ భాషల్లో వీక్షించవచ్చు. తండ్రి ఆధిపత్యాన్ని కూతురు ఎలా ఎదుర్కొంది? ఆ పోరాటంలో గెలిచిందెవరు? అనేది తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ సిరీస్ చూడాల్సిందే!

IsakapatnamSamuthirakaniAishwarya RajeshAmazon Prime VideoTelugu Crime Thriller
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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