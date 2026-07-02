Isakapatnam: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ఇసాకపట్నం'..
Isakapatnam: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఇసాకపట్నం' తాజాగా డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తోంది.
ఇసకపట్నం: ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఇసాకపట్నం' తాజాగా డిజిటల్ తెరపై సందడి చేస్తోంది. ప్రముఖ నటులు సముద్రఖని , ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఏడు భాగాల సిరీస్, ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాజకీయాలు, నేర సామ్రాజ్యం , కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్, తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ భాషల్లోనూ వీక్షకులను అలరిస్తోంది.
ఒక కల్పిత ఓడరేవు పట్టణపు కథ
1980 , 1990వ దశకాల నేపథ్యంలో ఈ సిరీస్ కథ సాగుతుంది. ఒక కల్పిత ఓడరేవు పట్టణంలో రాజకీయ, ఆర్థిక , నేర ప్రపంచాన్ని తన గుప్పిట్లో ఉంచుకున్న శక్తివంతమైన వ్యక్తి నాయుడు. ఇతని ఆధిపత్యాన్ని తన సొంత కుమార్తె భారతి సవాల్ చేయడం ఈ సిరీస్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య సాగే ఈ తీవ్రమైన అధికార పోరాటం, పీరియడ్ థ్రిల్లర్ ఇష్టపడే ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.
అద్భుతమైన సాంకేతిక బృందం …
ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్కు గ్యారీ బిహెచ్ దర్శకత్వం వహించారు. సముద్రఖని, ఐశ్వర్య రాజేష్లతో పాటు సునీల్, నరేష్ అగస్త్య, మెరిన్ ఫిలిప్, రాజీవ్ కనకాల, మైమ్ గోపి, రోహిణి, సుధాకర్ కోమాకుల, రవివర్మ, రాజా చెంబోలు , జ్వాల కోటి వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఈ కథకు ప్రశాంత్ రగాథి కథనం అందించగా, తాజుద్దీన్ సయ్యద్ సంభాషణలు రాశారు. తమడ మీడియా సంస్థ ఈ సిరీస్ను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించింది.
ఎందుకు చూడాలి?
నేర పరిశోధన, రాజకీయాలు, కుటుంబ డ్రామా , యాక్షన్ వంటి అంశాల కలయికతో 'ఇసాకపట్నం' రూపొందింది. 1980, 90ల నాటి వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడంలో దర్శక బృందం విజయం సాధించింది. మీరు గ్రిట్ , రియలిస్టిక్ కథలను ఇష్టపడే వారైతే, ఈ వీకెండ్లో 'ఇసాకపట్నం' ఒక మంచి ఎంపిక. ఏడు ఎపిసోడ్ల పాటు సాగే ఈ ఉత్కంఠభరిత ప్రయాణం ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లో ఈ సిరీస్ వ్యూయర్స్ను ఆకట్టుకుంటూ పాపులర్ అవుతోంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ చందాదారులు ఇప్పుడే ఈ సిరీస్ను తెలుగు, తమిళ , హిందీ భాషల్లో వీక్షించవచ్చు. తండ్రి ఆధిపత్యాన్ని కూతురు ఎలా ఎదుర్కొంది? ఆ పోరాటంలో గెలిచిందెవరు? అనేది తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ సిరీస్ చూడాల్సిందే!