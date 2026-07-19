Home ఓటీటీChinna Chinna Aasai: ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న ‘చిన్న చిన్న ఆశ’

Chinna Chinna Aasai: ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న ‘చిన్న చిన్న ఆశ’

Chinna Chinna Aasai: నటులు ఇంద్రన్స్, మధు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా డ్రామా చిత్రం ‘చిన్న చిన్న ఆశ’.

Srinivas Rao
Published on: 19 July 2026 12:12 PM IST
Chinna Chinna Aasai
X

Chinna Chinna Aasai: ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న ‘చిన్న చిన్న ఆశ’

Chinna Chinna Aasai: నటులు ఇంద్రన్స్, మధు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా డ్రామా చిత్రం ‘చిన్న చిన్న ఆశ’. థియేటర్లలో విడుదలైన నెల రోజుల్లోనే ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. వర్ష వాసుదేవ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ అందమైన ప్రేమకథ, ఓటీటీ ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం.

దర్శకురాలిగా తొలి ప్రయత్నం

ఈ చిత్రానికి వర్ష వాసుదేవ్ రచయితగా, దర్శకురాలిగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె వెండితెరకు పరిచయమవుతున్నారు. గతంలో ‘ఎంటే నారాయణిక్కు’ అనే లఘు చిత్రంతో ఎంతో గుర్తింపు పొందిన వర్ష, ఈసారి ‘చిన్న చిన్న ఆశ’తో పూర్తి స్థాయి ఫీచర్ ఫిలింకు దర్శకత్వం వహించి తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు.

కథా నేపథ్యం

ఈ సినిమా వారణాసి నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఒక చిత్రీకరణ బృందంతో పవిత్ర నగరమైన వారణాసికి వెళ్ళిన ఒక మహిళ (మధు) అనుకోకుండా అక్కడ చిక్కుకుపోతుంది. ఆ సమయంలో, ఆమెకు తోడుగా ఇంద్రన్స్ అనే వ్యక్తి పరిచయమవుతాడు. గంగా నది తీరాన వారు చేసే నడక, కలిసి తీసుకునే భోజనం మరియు ఆ రోజంతా పంచుకునే సంభాషణలు వారి మధ్య ఒక ప్రత్యేక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కేవలం ఒక రోజులో మొదలైన ఈ పరిచయం, అప్యాయతతో కూడిన ఒక అనిర్వచనీయమైన బంధంగా ఎలా మారిందనేదే ఈ చిత్ర కథ. ఒక రోజు తర్వాత కూడా ఆ బంధం వారి మనసుల్లో ఎలా ముద్ర వేసిందో తెరపై చూడాల్సిందే.

టైటిల్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విషయం

సినిమా పేరు ‘చిన్న చిన్న ఆశ’ అనగానే, పాత తరం ప్రేక్షకులకు 1992లో వచ్చిన ‘రోజా’ సినిమా గుర్తొస్తుంది. మణిరత్నం దర్శకత్వంలో, అరవింద్ స్వామి, మధు జంటగా నటించిన ఆ అద్భుత చిత్రంలోని ఐకానిక్ పాట ‘చిన్న చిన్న ఆశ’కు నివాళిగా ఈ చిత్రానికి ఆ పేరు పెట్టారు. మధు స్వయంగా నటించిన ఆ సినిమా పాట పేరునే ఈ తాజా చిత్రానికి టైటిల్‌గా ఎంచుకోవడం విశేషం.

ప్రస్తుతం ఓటీటీ వేదికల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రేక్షకులకు, ఈ చిత్రం ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఎటువంటి హడావుడి లేకుండా, మనసును హత్తుకునే కథలతో వస్తున్న ఇలాంటి చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అతి త్వరలోనే ఈ చిత్రం ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో విడుదలవుతుందో అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

Chinna Chinna AasaiIndransMadhooVarsha VasudevOTT PremiereVaranasi Story
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X