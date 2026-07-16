Home ఓటీటీటెలివిజన్ ప్రేక్షకులను అలరించనున్న ‘డెకాయిట్’

టెలివిజన్ ప్రేక్షకులను అలరించనున్న ‘డెకాయిట్’

Dacoit: బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా, ఓటీటీ వేదికగా కూడా ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించిన యాక్షన్ డ్రామా ‘డెకాయిట్’ ఇప్పుడు బుల్లితెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది.

Srinivas Rao
Published on: 16 July 2026 11:15 AM IST
Dacoit
X

టెలివిజన్ ప్రేక్షకులను అలరించనున్న ‘డెకాయిట్’

Dacoit: బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా, ఓటీటీ వేదికగా కూడా ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించిన యాక్షన్ డ్రామా ‘డెకాయిట్’ ఇప్పుడు బుల్లితెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అడివి శేష్ , మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం, త్వరలో టెలివిజన్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధమవుతోంది. ఈ తాజా అప్‌డేట్‌తో ఈ సినిమా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.

స్టార్ మాలో డెకాయిట్ ప్రసారం

ఈ సినిమాను ఈ ఆదివారం (జూలై 19, 2026) సాయంత్రం 6 గంటలకు 'స్టార్ మా'లో ప్రసారం చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. థియేటర్లు , ఓటీటీలో ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా, ఇప్పుడు టెలివిజన్ వేదికగా మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.

స్టార్ కాస్టింగ్ … సాంకేతిక బృందం

షనీల్ డియో దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి, జైన్ మేరీ ఖాన్ , కామాక్షి భాస్కర్ల కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై సుప్రియ యార్లగడ్డ, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమా ఎల్‌ఎల్‌పి తరపున సునీల్ నారంగ్ , భరత్ నారంగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. బలమైన కథాంశం మరియు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, బుల్లితెర ప్రేక్షకుల ఆదరణను కూడా అందుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ నమ్ముతోంది.

DacoitAdivi SeshMrunal ThakurStar MaaSatellite PremiereAction DramaTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X