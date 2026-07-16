టెలివిజన్ ప్రేక్షకులను అలరించనున్న ‘డెకాయిట్’
Dacoit: బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా, ఓటీటీ వేదికగా కూడా ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించిన యాక్షన్ డ్రామా ‘డెకాయిట్’ ఇప్పుడు బుల్లితెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
Dacoit: బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా, ఓటీటీ వేదికగా కూడా ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరించిన యాక్షన్ డ్రామా ‘డెకాయిట్’ ఇప్పుడు బుల్లితెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అడివి శేష్ , మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం, త్వరలో టెలివిజన్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమవుతోంది. ఈ తాజా అప్డేట్తో ఈ సినిమా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది.
స్టార్ మాలో డెకాయిట్ ప్రసారం
ఈ సినిమాను ఈ ఆదివారం (జూలై 19, 2026) సాయంత్రం 6 గంటలకు 'స్టార్ మా'లో ప్రసారం చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. థియేటర్లు , ఓటీటీలో ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన అందుకున్న ఈ యాక్షన్ డ్రామా, ఇప్పుడు టెలివిజన్ వేదికగా మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
స్టార్ కాస్టింగ్ … సాంకేతిక బృందం
షనీల్ డియో దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి, జైన్ మేరీ ఖాన్ , కామాక్షి భాస్కర్ల కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై సుప్రియ యార్లగడ్డ, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమా ఎల్ఎల్పి తరపున సునీల్ నారంగ్ , భరత్ నారంగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. బలమైన కథాంశం మరియు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, బుల్లితెర ప్రేక్షకుల ఆదరణను కూడా అందుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ నమ్ముతోంది.