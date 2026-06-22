Blast: యాక్షన్ కింగ్ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదల.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
Blast: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ థియేట్రికల్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది.
Blast: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ థియేట్రికల్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. సుభాష్ కె. రాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం మే 28న థియేటర్లలో విడుదలై, ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందనను , సానుకూల సమీక్షలను అందుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.
ఈ చిత్రం జూన్ 25న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రీమియర్ కానుంది. థియేటర్లలో 25 రోజుల ప్రదర్శన పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, సక్సెస్ఫుల్ రన్ కొనసాగిస్తోంది. శనివారం నాటికి ఈ చిత్రం భారతదేశంలో మొత్తం రూ. 58.67 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్లు సాక్నిల్క్ నివేదిక పేర్కొంది. ఓటీటీలోకి రాకముందే ఈ సినిమా రూ. 60 కోట్ల మార్కును దాటే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కథాంశం.. నటీనటుల పనితీరు
ఒక ఫైటర్ కుటుంబం ఒక పెద్ద కుట్రలో చిక్కుకుని, ఒక క్రైమ్ సిండికేట్తో పోరాడటం అనే ఆసక్తికరమైన పాయింట్తో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఈ చిత్రంలో అర్జున్ సర్జాతో పాటు ప్రీతి ముకుందన్, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వివేక్ ప్రసన్న, జాన్ కొక్కెన్, అర్జున్ చిదంబరం, పవన్ , దిలీపన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ముఖ్యంగా ప్రీతి ముకుందన్ చేసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఫైట్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అర్జున్ సర్జా కూడా ఈ చిత్రంలో తన పాత్రలో కొత్తదనంతో మెప్పించారు.
సాంకేతిక నిపుణుల బృందం
కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రంతో తమిళంలో సంగీత దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. ఏజీఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై కల్పతి ఎస్. అఘోరం, కల్పతి ఎస్. గణేష్, కల్పతి ఎస్. సురేష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి అరుణ్ రాధాకృష్ణన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
అలాగే వీరమణి గణేశన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా, అర్చన కల్పతి , ఐశ్వర్య కల్పతి క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరించారు. యాక్షన్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'బ్లాస్ట్' ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ కానుంది. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన వారు జూన్ 25 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.