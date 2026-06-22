Home ఓటీటీBlast: యాక్షన్ కింగ్ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదల.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Blast: యాక్షన్ కింగ్ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదల.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Blast: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ థియేట్రికల్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది.

Srinivas Rao
Published on: 22 Jun 2026 2:14 PM IST
Blast
X

Blast: యాక్షన్ కింగ్ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదల.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Blast: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ థియేట్రికల్ మూవీ 'బ్లాస్ట్' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. సుభాష్ కె. రాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం మే 28న థియేటర్లలో విడుదలై, ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందనను , సానుకూల సమీక్షలను అందుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌కు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.

ఈ చిత్రం జూన్ 25న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ప్రీమియర్ కానుంది. థియేటర్లలో 25 రోజుల ప్రదర్శన పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, సక్సెస్‌ఫుల్ రన్ కొనసాగిస్తోంది. శనివారం నాటికి ఈ చిత్రం భారతదేశంలో మొత్తం రూ. 58.67 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్లు సాక్నిల్క్ నివేదిక పేర్కొంది. ఓటీటీలోకి రాకముందే ఈ సినిమా రూ. 60 కోట్ల మార్కును దాటే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.

కథాంశం.. నటీనటుల పనితీరు

ఒక ఫైటర్ కుటుంబం ఒక పెద్ద కుట్రలో చిక్కుకుని, ఒక క్రైమ్ సిండికేట్‌తో పోరాడటం అనే ఆసక్తికరమైన పాయింట్‌తో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఈ చిత్రంలో అర్జున్ సర్జాతో పాటు ప్రీతి ముకుందన్, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. వివేక్ ప్రసన్న, జాన్ కొక్కెన్, అర్జున్ చిదంబరం, పవన్ , దిలీపన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ముఖ్యంగా ప్రీతి ముకుందన్ చేసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ఫైట్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అర్జున్ సర్జా కూడా ఈ చిత్రంలో తన పాత్రలో కొత్తదనంతో మెప్పించారు.

సాంకేతిక నిపుణుల బృందం

కేజీఎఫ్ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రంతో తమిళంలో సంగీత దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. ఏజీఎస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై కల్పతి ఎస్. అఘోరం, కల్పతి ఎస్. గణేష్, కల్పతి ఎస్. సురేష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి అరుణ్ రాధాకృష్ణన్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు.

అలాగే వీరమణి గణేశన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా, అర్చన కల్పతి , ఐశ్వర్య కల్పతి క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరించారు. యాక్షన్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'బ్లాస్ట్' ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ కానుంది. థియేటర్లలో చూడలేకపోయిన వారు జూన్ 25 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.

Arjun Sarja BlastOTT release dateNetflixPreity Mukhundhan
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X