Markapuram: మార్కాపురం కలెక్టరేట్కు యూనియన్ బ్యాంక్ కంప్యూటర్లు
Markapuram: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో మార్కాపురం కలెక్టరేట్కు 7 కంప్యూటర్ల అందజేత. కలెక్టరేట్లో ఆర్వో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు బ్యాంక్ సహకారంపై కలెక్టర్ హర్షం.
మార్కాపురం: మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టరేట్కు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒంగోలు రీజనల్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో 7 నూతన కంప్యూటర్లను శనివారం అందజేశారు. డీజీఎం వి. రవికుమార్, ఎల్డీఎం షాహీర్, మార్కాపురం బ్రాంచ్ మేనేజర్ ప్రతాప్రెడ్డి కంప్యూటర్లను జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీత, జాయింట్ కలెక్టర్ పి. శ్రీనివాసులకు అందించారు.
ఈ సందర్భంగా బ్యాంకు అధికారులను కలెక్టర్ అభినందించారు. అలాగే కలెక్టరేట్లో ఆర్వో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు యూనియన్ బ్యాంక్ ముందుకు రావడాన్ని స్వాగతిస్తూ, వచ్చే వారం దానిని ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీవో వెంకట శివరామిరెడ్డి, దయాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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