Armoor: ఆర్మూర్లో మిన్నంటిన అయ్యప్ప నామస్మరణ.. జంబి హనుమాన్ ఆలయంలో మణికంఠ మాస పూజలు!
ఆర్మూర్: పట్టణంలోని జంబి హనుమాన్ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న అయ్యప్ప మందిరంలో మణికంఠ మాస పూజ సేవ సమితి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. స్వామి వారికి అభిషేకం, మెట్ల పూజ మరియు మహామంగళ హారతి కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా జరిగాయి.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు నాగేష్ శర్మ గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో భక్తులు, అయ్యప్ప స్వాములు అందరూ కలిసి భజన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. "ఓం శ్రీ స్వామియే శరణం అయ్యప్ప" అంటూ భక్తులు చేసిన శరణు ఘోషతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది. స్వామి వారిని స్వర్ణ పుష్పాలతో అర్చించి, లోక కల్యాణం కోసం ప్రార్థనలు చేశారు.
అర్చకులు నాగేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ.. సేవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నెల రెండో బుధవారం అయ్యప్ప స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకం మరియు అనంతరం అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. స్వామి ఆశీస్సులతో భక్తులందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతి నెల నిర్వహించే ఈ పూజా కార్యక్రమానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై, స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కావాలని కోరారు.
పూజల అనంతరం భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో హనుమాన్ స్వాములు, అయ్యప్ప భక్తులు, సేవ సమితి సభ్యులు మరియు స్థానిక ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేశారు.