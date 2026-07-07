Podalakur: పొదలకూరు నూతన ఎస్సైగా శివ రాకేష్ బాధ్యతల స్వీకరణ!
Podalakur: పొదలకూరు నూతన ఎస్సైగా శివ రాకేష్ బాధ్యతల స్వీకరణ: శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణే లక్ష్యం!
పొదలకూరు: పొదలకూరు పోలీస్ స్టేషన్ నూతన సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్సై)గా శివ రాకేష్ మంగళవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇంతవరకు పొదలకూరులో విధులు నిర్వహించిన ఎస్సై హనీఫ్ సాధారణ బదిలీల్లో భాగంగా మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ అయ్యారు. ఆయన స్థానంలో మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్సైగా పనిచేసిన శివ రాకేష్ను ప్రభుత్వం పొదలకూరుకు నియమించింది.
ఈ సందర్భంగా శివ రాకేష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, పొదలకూరు మండలంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తానని, ట్రాఫిక్ సమస్యల నియంత్రణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తానని తెలిపారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి వారి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు పోలీసు శాఖకు సహకరించి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని నెలకొల్పేందుకు తోడ్పడాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
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