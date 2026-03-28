Tragedy : విరిగిపడ్డ మంచు కొండలు.. మంచు కింద వాహనాలు సమాధి, ఏడుగురు మృతి

Home జాతీయంTragedy : విరిగిపడ్డ మంచు కొండలు.. మంచు కింద వాహనాలు సమాధి, ఏడుగురు మృతి

Tragedy : లడఖ్‌లోని జోజిలా పాస్ వద్ద భారీ హిమపాతం సంభవించి ఏడుగురు మరణించారు. మంచు కింద వాహనాలు కూరుకుపోవడంతో సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.

CR Reddy
Published on: 28 March 2026 9:18 AM IST
X

Tragedy : లడఖ్‌లో ప్రకృతి ప్రకోపానికి ఏడుగురు ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. శుక్రవారం (మార్చి 27) జోజిలా పాస్ వద్ద సంభవించిన భారీ హిమపాతం పర్యాటకులను, స్థానికులను చిదిమేసింది. శ్రీనగర్ నుంచి కార్గిల్ వైపు వెళ్తున్న వాహనాలపై ఒక్కసారిగా మంచు చరియలు విరిగిపడటంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనతో లడఖ్ సరిహద్దుల్లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

ప్రమాదం ఎలా జరిగింది?

హిమాలయాల్లోని అత్యంత ఎత్తైన, ప్రమాదకరమైన పర్వత మార్గాల్లో ఒకటైన జోజిలా పాస్ వద్ద శుక్రవారం అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. శ్రీనగర్ నుంచి కార్గిల్ దిశగా వెళ్తున్న సుమారు ఐదు వాహనాలపై జీరో పాయింట్ వద్ద భారీ మంచు చరియలు ఒక్కసారిగా విరిగిపడ్డాయి. ఈ వాహనాల్లో పర్యాటకులతో పాటు పౌర రవాణా వాహనం కూడా ఉంది. ఆ మంచు బరువుకు వాహనాలు రోడ్డు పక్కన లోయలోకి నెట్టబడటమే కాకుండా, పూర్తిగా మంచు కింద కూరుకుపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఐదుగురు తీవ్ర గాయాలతో బయటపడ్డారు. ఇంకొక వ్యక్తి ఆచూకీ ఇంకా తెలియరాలేదు.

రంగంలోకి విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే గందర్‌బల్ పోలీసులు, విపత్తు నిర్వహణ దళాలు (SDRF), బోర్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (BRO) సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. భారీ క్రేన్లు, మంచును తొలగించే యంత్రాలతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. అయితే ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ డిగ్రీల్లో ఉండటం, గాలి వేగంగా వీస్తుండటంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌కు తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. గల్లంతైన వ్యక్తి కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.

వ్యూహాత్మక జోజిలా పాస్ ప్రాముఖ్యత

జోజిలా కనుమ సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,528 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇది కాశ్మీర్ లోయను లడఖ్ ప్రాంతంతో కలిపే అతి ముఖ్యమైన మార్గం. శ్రీనగర్ – లేహ్ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఈ మార్గం సైనిక పరంగా కూడా చాలా కీలకమైనది. లడఖ్‌లో ఉన్న భారత జవాన్లకు నిత్యావసరాలు, ఆయుధాల సరఫరా ఈ దారి గుండానే జరుగుతుంది. శీతాకాలంలో ఇక్కడ కురిసే భారీ మంచు వల్ల తరచుగా రహదారి మూతపడుతుంది. ప్రస్తుతం మార్చి నెలాఖరు కావడంతో పర్యాటకుల రద్దీ పెరిగిన సమయంలో ఈ దారుణం జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఎల్జీ పర్యవేక్షణలో సహాయక చర్యలు

ఈ విషాద ఘటనపై లడఖ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వి.కె. సక్సేనా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించాలని కార్గిల్ కలెక్టర్, ఎస్పీలను ఆదేశించారు. తాను స్వయంగా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నానని, ఎవరూ భయపడవద్దని సోషల్ మీడియా వేదికగా భరోసా ఇచ్చారు. బీఆర్ఓ బృందాలు రోడ్డుపై ఉన్న మంచును తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించేందుకు శ్రమిస్తున్నాయి. అయితే వాతావరణం ఇంకా అనుకూలించకపోవడంతో ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.

LadakhZojila PassAvalanche
Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X