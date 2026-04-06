West Bengal: ప్రమాదంలో ప్రజాస్వామ్యం: మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Published on: 6 April 2026 9:32 AM IST
West Bengal: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో న్యాయాధికారులను ఘెరావ్‌ చేసిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో ఉందని ఆయన ఆరోపించారు.

జడ్జీల ఘెరావ్ ఘటనపై కేంద్ర ఆందోళన

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న న్యాయాధికారుల ఘెరావ్ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కూచ్ బెహార్‌లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్న ఆయన, అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా గాడితప్పాయని, ప్రభుత్వం న్యాయ వ్యవస్థకే రక్షణ కల్పించలేకపోతే సాధారణ ప్రజలకు ఎలా భద్రత ఇస్తుందని ప్రశ్నించారు.

మహా జంగల్‌రాజ్గా ప్రభుత్వం

మాల్దాలో జరిగిన ఈ ఘటనను ఉదాహరణగా చూపిస్తూ, తృణమూల్ పాలనను ‘మహా జంగల్‌రాజ్’గా అభివర్ణించారు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థల ప్రాముఖ్యతను ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై దాడులు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే, చివరకు సుప్రీం కోర్టు జోక్యం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు.

శాంతిభద్రతలపై తీవ్ర విమర్శలు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాంతిభద్రతలను కాపాడడంలో విఫలమైందని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు. ప్రజల భద్రత కంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆరోపించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ప్రభుత్వంపై విశ్వాసం కోల్పోతున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. బెంగాల్ ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే సామర్థ్యం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదని విమర్శించారు.

ఘటన వివరాలు, దర్యాప్తు

మాల్దాలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో పాల్గొన్న ఏడుగురు న్యాయాధికారులను స్థానికులు ఘెరావ్ చేశారు. తమ పేర్లు జాబితాలో లేకపోవడంతో కొందరు ఆగ్రహంతో ఈ చర్యకు దిగినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరోవైపు ఈ కేసుపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ కూడా విచారణ ప్రారంభించింది.

