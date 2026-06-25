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Tungabhadra Dam: మూడు రాష్ట్రాల సీఎంల భేటీ.. తుంగభద్రకు కొత్త అధ్యాయం

Tungabhadra Dam: తుంగభద్ర డ్యాం నూతన గేట్ల ప్రారంభోత్సవానికి ముందు హోసపేటలో అత్యున్నత స్థాయి అంతర్రాష్ట్ర భేటీ జరిగింది.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 25 Jun 2026 1:20 PM IST
Tungabhadra Dam
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Tungabhadra Dam: మూడు రాష్ట్రాల సీఎంల భేటీ.. తుంగభద్రకు కొత్త అధ్యాయం

Tungabhadra Dam: తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్ల ప్రారంభోత్సవానికి ముందు కర్ణాటకలోని హోసపేటలో కీలక సమావేశం జరిగింది. ఐఆర్బీ అతిథి గృహంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి D. K. శివకుమార్, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి A.రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి C. R. పాటిల్ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, నిమ్మల రామానాయుడు కూడా పాల్గొన్నారు.

తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత కీలకమైన సాగునీటి వనరులలో ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల లక్షలాది ఎకరాల వ్యవసాయ భూములకు ఈ ప్రాజెక్టు జీవనాడిగా నిలుస్తోంది. ఇటీవల పాత గేట్ల స్థానంలో కొత్త గేట్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రాజెక్టు భద్రతను మరింత బలోపేతం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో జరిగిన ఈ భేటీకి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.

సమావేశంలో తుంగభద్ర జలాల వినియోగం, ప్రాజెక్టు నిర్వహణ, భవిష్యత్‌లో చేపట్టాల్సిన సంయుక్త చర్యలు వంటి అంశాలపై నాయకులు అభిప్రాయాలు పంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మూడు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన నీటి అవసరాలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి, రైతుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణ వంటి అంశాలు కూడా చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం.

ముఖ్యంగా నీటి వనరుల విషయంలో రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం ఎంతో అవసరమనే సందేశాన్ని ఈ సమావేశం ఇచ్చింది. రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కలిసి పనిచేయాలనే భావన ఈ భేటీలో ప్రతిఫలించినట్లు కనిపించింది. మూడు రాష్ట్రాల ముఖ్య నాయకులు ఒకే వేదికపై కలవడం ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి సానుకూల సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.

తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు కొత్త గేట్ల ప్రారంభోత్సవం కేవలం ఒక నిర్మాణ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. ఇది జల వనరుల భద్రత, రైతాంగ ప్రయోజనాలు, అంతర్రాష్ట్ర సహకారానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా జరిగిన నాయకుల భేటీ కూడా అదే సందేశాన్ని బలంగా చాటింది. భవిష్యత్‌లో నీటి నిర్వహణ, సాగునీటి విస్తరణ, జల సంరక్షణ అంశాల్లో రాష్ట్రాలు మరింత సమన్వయంతో ముందుకు సాగితే రైతులకు పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉంది.

హోసపేటలో జరిగిన ఈ సమావేశం, అనంతరం కొత్త గేట్ల ప్రారంభోత్సవం తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు చరిత్రలో మరో ముఖ్య ఘట్టంగా నిలిచింది. మూడు రాష్ట్రాల ప్రజల ఆశలు, రైతుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా జల వనరుల వినియోగంలో కొత్త దిశగా ఈ కార్యక్రమం మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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