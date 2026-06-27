Trump: త్వరలోనే భారత్లో ట్రంప్ పర్యటన.. ప్రధాన అజెండా ఏంటంటే.?
Trump India Visit: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో భారత్లో పర్యటించే అవకాశం ఉందని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వెల్లడించారు.
Trump India Visit: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో భారత్లో పర్యటించే అవకాశం ఉందని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వెల్లడించారు. ట్రంప్ భారత పర్యటన కోసం అమెరికా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు. భారత్ అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహిత వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ట్రంప్ భారత్ పర్యటన
ఐఏఎన్ఎస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మార్కో రూబియో మాట్లాడుతూ, ట్రంప్ భారత్ పర్యటనపై అమెరికా ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందన్నారు. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ట్రంప్ భారత్కు వచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ పర్యటన ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
మోదీ-ట్రంప్ మధ్య బలమైన వ్యక్తిగత అనుబంధం
భారత్-అమెరికా సంబంధాలు మరింత బలపడటానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని రూబియో అన్నారు. దౌత్య సంబంధాల్లో దేశాధినేతల మధ్య మంచి అవగాహన ఉండటం చాలా ముఖ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం మోదీ, ట్రంప్ మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం ఇరు దేశాల సహకారాన్ని మరింత పెంచుతోందని వివరించారు.
క్వాడ్లో భారత్, అమెరికా కీలక భాగస్వాములు
భారత్, అమెరికాతో పాటు జపాన్, ఆస్ట్రేలియా కలిసి క్వాడ్ (Quad) కూటమిలో సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయి. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత భద్రత, సముద్ర భద్రత, కీలక సాంకేతికతలు, సరఫరా వ్యవస్థల బలోపేతం వంటి అంశాల్లో ఈ నాలుగు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. 21వ శతాబ్దంలో అత్యంత కీలకమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాల్లో భారత్-అమెరికా సంబంధాలు ఒకటిగా ఇరు దేశాలు భావిస్తున్నాయి.
2020 తర్వాత ఇదే తొలి భారత్ పర్యటన
డొనాల్డ్ ట్రంప్ చివరిసారిగా 2020 ఫిబ్రవరిలో భారత్లో పర్యటించారు. ఆ సమయంలో అహ్మదాబాద్లో నిర్వహించిన "నమస్తే ట్రంప్" కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీతో కలిసి పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఢిల్లీలో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిగాయి. ట్రంప్ మళ్లీ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా ప్రధాని మోదీతో తరచూ సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి. వాణిజ్యం, రక్షణ, అత్యాధునిక సాంకేతికతలు, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సహకారం వంటి కీలక అంశాలపై ఇరు దేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ భారత్ పర్యటనకు ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది.