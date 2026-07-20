Tripura DGP Anurag Dhankar: పోలీస్ శాఖలో విషాదం.. త్రిపుర డీజీపీ అనురాగ్ ధన్ఖడ్ ఆత్మహత్య!
Tripura DGP Anurag Dhankar: త్రిపుర డీజీపీ అనురాగ్ ధన్ఖడ్ ఆత్మహత్య ఘటన తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది.
Tripura DGP Anurag Dhankar: త్రిపుర రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (DGP) అనురాగ్ ధన్ఖడ్, ఐపీఎస్ కార్యాలయ బాత్రూంలోనే గన్తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ విషాదకర ఘటన తర్వాత త్రిపుర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మరియు పోలీసు శాఖ ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాయి.
ఘటనా స్థలంలో ప్రాథమిక ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరం, అనురాగ్ ధన్ఖడ్ భౌతికకాయాన్ని పోస్టుమార్టం మరియు ఇతర వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం అగర్తలాలోని ప్రముఖ ప్రభుత్వ జీబీ (GB) ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ వార్త తెలియగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన పలువురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు, పోలీసు శాఖకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు పెద్ద సంఖ్యలో జీబీ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ఆసుపత్రి వద్ద భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసి, తదుపరి చర్యలపై అధికారులు అత్యవసరంగా సమీక్షించారు.
రాష్ట్ర పోలీస్ బాస్గా ఉన్న అత్యున్నత స్థాయి అధికారి ఇలాంటి తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలపై ప్రస్తుతం సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఘటనా స్థలంలో ఉన్న పరిస్థితులపై పోలీసులు క్షుణ్ణంగా ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ఈ మరణానికి దారితీసిన మానసిక లేదా వ్యక్తిగత పరిస్థితులపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించే అవకాశం ఉందని స్పష్టమవుతోంది. అధికారిక దర్యాప్తు నివేదిక వెలువడిన తర్వాతే అసలు విషయాలు బయటకు రానున్నాయి.
1994 బ్యాచ్కు చెందిన ఈ త్రిపుర కేడర్ ఐపీఎస్ అధికారికి సుదీర్ఘమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. గతంలో దేశాన్ని ఉడికించిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) కుంభకోణం నిందితుడు నీరవ్ మోదీ కేసును సీబీఐ (CBI) లో జాయింట్ డైరెక్టర్ హోదాలో ఉండి విచారించింది ఈయనే. అంతేకాకుండా ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) పీస్కీపింగ్ ఫోర్స్లో, సీఐఎస్ఎఫ్ (CISF) లో, 1984 యాంటీ సిఖ్ అల్లర్ల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) చైర్మన్గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఇంతటి ఘనమైన కెరీర్ ఉన్న ఆయనను త్రిపుర ప్రభుత్వం మే 2025లో డీజీపీగా నియమించగా, ఏడాది తిరక్కుండానే ఇలా తనువు చాలించడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.