Leander Paes: కాషాయ గూటికి టెన్నిస్ స్టార్.. బీజేపీలో చేరిన లియాండర్ పేస్! 

Home జాతీయంLeander Paes: కాషాయ గూటికి టెన్నిస్ స్టార్.. బీజేపీలో చేరిన లియాండర్ పేస్!

Leander Paes: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 31 March 2026 3:00 PM IST
X

Leander Paes: పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. భారత టెన్నిస్ దిగ్గజం, ఒలింపిక్ విజేత లియాండర్ పేస్ (Leander Paes) మంగళవారం భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP)లో చేరారు. కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు సమక్షంలో ఆయన అధికారికంగా కాషాయ కండువా కప్పుకున్నారు.

టెన్నిస్ కోర్టు నుంచి రాజకీయాల వైపు:

1996 అట్లాంటా ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్య పతకం సాధించి చరిత్ర సృష్టించిన పేస్, తన కెరీర్‌లో మొత్తం 18 గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిళ్లను గెలుచుకున్నారు. 2021లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) ద్వారా రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన ఆయన, ఇప్పుడు రూటు మార్చి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

భారత కీర్తిని చాటిన వీరుడు:

ఈ సందర్భంగా కిరణ్ రిజిజు మాట్లాడుతూ.. లియాండర్ పేస్ విజయాలను కొనియాడారు. "ఒలింపిక్ మెడల్స్ జాబితాలో భారత్ పేరు గర్వంగా నిలిచేలా చేసిన వ్యక్తి పేస్. క్రీడాకారుడిగా దేశానికి ఎంతో పేరు తెచ్చిన ఆయన, ఇప్పుడు బీజేపీ వేదికగా ప్రజలకు సేవ చేయనున్నారు" అని పేర్కొన్నారు.

బెంగాల్ ఎన్నికల బరిలో:

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు విడతలుగా (ఏప్రిల్ 23 మరియు ఏప్రిల్ 29) అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి. ఈ కీలక సమయంలో కోల్‌కతాలో పుట్టి పెరిగిన పేస్ బీజేపీలో చేరడం, ఆ పార్టీకి మైలేజ్ ఇచ్చే అంశమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. బెంగాల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పేస్ చురుగ్గా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X