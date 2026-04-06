Supreme Court : జాతీయ రహదారులపై పశువులు.. సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం!
Supreme Court : దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై పశువులు తిరుగుతూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్న అంశంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనల వల్ల వాహనదారులు, మూగజీవాలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయని పేర్కొంటూ కేంద్రం, రాష్ట్రాలు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
Supreme Court : దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై పశువులు తిరుగుతూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్న అంశంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనల వల్ల వాహనదారులు, మూగజీవాలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయని పేర్కొంటూ కేంద్రం, రాష్ట్రాలు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
జాతీయ రహదారుల భద్రతపై ఆందోళన
దేశంలోని ప్రధాన రహదారులపై పశువులు నిర్బంధం లేకుండా సంచరిస్తుండటం తీవ్ర ప్రమాదాలకు దారి తీస్తోందని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. రహదారులపై అకస్మాత్తుగా పశువులు రావడం వల్ల వాహనదారులు నియంత్రణ కోల్పోయి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారని పేర్కొంది. ఈ ప్రమాదాల్లో కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాదు, మూగజీవాలు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
కేంద్రం, రాష్ట్రాలకు నోటీసులు
ఈ సమస్యపై స్పందిస్తూ నాలుగు వారాల్లోగా సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. జాతీయ రహదారులపై పశువుల చొరబాటును ఎలా నియంత్రించాలన్న దానిపై స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను అందించాలని ఆదేశించింది.
ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు
జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పశువుల నియంత్రణలో ప్రభుత్వాల వైఫల్యం కారణంగా ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొంది. ప్రజల ప్రాణ భద్రతకు ఇది పెద్ద సవాలుగా మారిందని వెల్లడించింది.
జాతీయ మార్గదర్శకాల అవసరం
పిటిషనర్ తరఫున న్యాయస్థానానికి సమర్పించిన వాదనల్లో జాతీయ స్థాయిలో మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పశువులు, ఇతర జంతువులు రహదారులపైకి రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులు, వేగవంతమైన మార్గాల్లో కంచెలు ఏర్పాటు చేయడం అత్యవసరమని పేర్కొన్నారు.
బాధితులకు పరిహారం డిమాండ్
పశువుల కారణంగా జరిగే ప్రమాదాల్లో గాయపడిన లేదా ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితులకు తగిన పరిహారం అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పిటిషనర్ కోరారు. ఈ అంశంపై స్పష్టమైన విధానాన్ని రూపొందించాలని సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
జాతీయ రహదారుల భద్రతపై సుప్రీంకోర్టు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనతో కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పశువుల నియంత్రణపై కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.