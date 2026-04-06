Delhi Assembly: ఢిల్లీ అసెంబ్లీ గేటు పగలగొట్టుని దూసుకు పోయిన కారు
Delhi Assembly: ఢిల్లీ అసెంబ్లీ గేటు పగలగొట్టుకుని ఒక కారు దూసుకు వెళ్లడంతో అక్కడ కలకలం రేగింది. స్పీకర్ ఆఫీసు వద్దకు కారు వెళ్లిపోవడం ఆందోళన రేకెత్తించింది
Delhi Assembly: ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం భద్రతా ఉల్లంఘన జరిగింది. మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటలకు, వీఐపీ ప్రవేశ ద్వారమైన గేట్ నెం. 2 వద్ద ఉన్న బారికేడ్ను యూపీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ ఉన్న కారు ఒకటి ఛేదించుకుని లోపలికి ప్రవేశించింది. ఆ కారు డ్రైవర్ మాస్క్ ధరించి ఉన్నాడు. అధికారుల కథనం ప్రకారం, డ్రైవర్ నేరుగా అసెంబ్లీ స్పీకర్ విజయేంద్ర గుప్తా కార్యాలయం వద్దకు వెళ్లి, వరండా దగ్గర పూలగుత్తిని ఉంచి, కారుతో సహా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
ఘటన జరిగిన అనంతరం ఢిల్లీ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కారు కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. గేట్ నెం. 2 వద్ద ఇప్పుడు సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని మోహరించారు. ఇటీవల అసెంబ్లీకి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఢిల్లీ పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించడం ప్రారంభించారు మరియు దాని ఆధారంగా డ్రైవర్, కారు కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ ఘటన తీవ్రమైన భద్రతా ఆందోళనలను రేకెత్తించిందని, దీనిని భారీ భద్రతా ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.
ఇటీవల ముగిసిన బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా శాసనసభలో బాంబు బెదిరింపు రావడంతో, ఆ ప్రాంతంలో భద్రతపై ఆందోళనలు తలెత్తాయి. ఆ నేపథ్యంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా..
కారులో వచ్చిన దుండగుడు అసెంబ్లీ స్పీకర్ విజయేంద్ర గుప్తా కార్యాలయం టార్గెట్ గా వచ్చాడా అనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. గతంలో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి. ఇక స్పీఎకర్ విజేంద్ర గుప్తా విషయానికి వస్తే.. మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన, బీజేపీ కి చెందిన ఆయన 2025 ఫిబ్రవరి 24న ఢిల్లీ శాసనసభ స్పీకర్గా నియమితులయ్యారు. విద్యార్థి రాజకీయాలతో తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన గుప్తా, ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయానికి ఉపాధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. ఆయన మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా, శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా సేవలందించారు.
ఆయన రోహిణి వార్డు నుంచి మూడుసార్లు కౌన్సిలర్గా పనిచేశారు. 2015లో రోహిణి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కేవలం మూడు సీట్లను మాత్రమే గెలుచుకుంది. విజేంద్ర ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. విజేంద్ర ఢిల్లీలో బీజేపీకి చెందిన ఒక ప్రముఖ వైశ్య నాయకుడు. ఆయనకు పార్టీలోనూ, సంఘ్లోనూ బలమైన పట్టు ఉంది.
ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై దాడి, చెంపదెబ్బ
2025 ఆగస్టు 20వ తేదీ ఉదయం జరిగిన ఒక ప్రజా విచారణ సందర్భంగా ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై దాడి జరిగింది. ఫిర్యాదుదారుడిగా నటిస్తున్న నిందితుడు, ఆమె తన పత్రాలను అందజేస్తుండగా ఆమె చేతిని పట్టుకున్నాడు. అతను ఆమె జుట్టు పట్టుకుని లాగి, ఆపై చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. ఈ దాడిలో రేఖా చేతులు, భుజాలు, తలకు గాయాలయ్యాయి.
నిందితుడి పేరు రాజేష్భాయ్ ఖిమ్జీ, ఇతను గుజరాత్లోని రాజ్కోట్కు చెందినవాడు. అతడిని వెంటనే అరెస్టు చేశారు. రాజేష్పై గుజరాత్లో కత్తిపోటుతో సహా గతంలో ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే, అరెస్టు సమయంలో అతని వద్ద ఎలాంటి ఆయుధం లభించలేదు.