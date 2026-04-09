Sabarimala: పురుషులకు ప్రవేశం లేని ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి : కేంద్రం

Srinivas Rao
Published on: 9 April 2026 3:46 PM IST
Sabarimala: కేరళలోని ప్రసిద్ధ శబరిమల ఆలయంలో 10–50 ఏళ్ల మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న నిషేధాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మళ్లీ సమర్థించింది. ఇది మహిళలపై వివక్ష కాదని, కాలానుగుణంగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయాన్ని గౌరవించడమే లక్ష్యం అని స్పష్టం చేసింది. దేశంలో పురుషులకు ప్రవేశం లేని ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయని కేంద్రం సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది.

కేంద్రం వాదనలు

శబరిమలలో మహిళల ప్రవేశంపై ఉన్న వివాదాన్ని సుప్రీంకోర్టు మూడో రోజు గురువారం విచారించింది. కేంద్రం తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తన వాదనలు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని 9 మంది సభ్యుల విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి సమర్పించారు. ఈసందర్భంగా దేశంలోని ఇతర ఆలయాల విషయాలను కూడా ప్రస్తావించారు.

తుషార్ మెహతా తన అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు:

• దేశంలో పురుషులకు ప్రవేశం లేని ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి.

• దేవి భగవతి ఆలయంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇలాంటి ఆచారం కొనసాగుతోంది.

• కేరళలోని కొన్ని ఆలయాల్లో అబ్బాయిలు మహిళల వేషధారణలో వెళ్లడం జరుగుతుంది.

• కాబట్టి ఇది స్త్రీ–పురుషాధిక్య మత విశ్వాసాల సమస్య కాదు.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యం

శబరిమలలో 10–50 ఏళ్ల మహిళల ప్రవేశంపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయమని 2018లో సుప్రీంకోర్టు చరిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. ఆ తీర్పులో, ఈ వయసులోని మహిళల ప్రవేశం నిరాకరణ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

అయితే, ఈ తీర్పుపై పలు రివ్యూ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. 2019 నవంబరులో సీజేఐ రంజన్ గొగోయ్ ఈ అంశాన్ని విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి బదిలీ చేశారు.

తాజాగా సుప్రీంకోర్టులో విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ కేసును పరిశీలిస్తోంది. కేంద్రం వాదనలు, సంప్రదాయ అంశాలు, ఇతర ఆలయాల పరిస్థితులు విశ్లేషిస్తూ తీర్మానానికి దారితీస్తుంది. ఈ విచారణ తర్వాతే మహిళల ప్రవేశంపై తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

