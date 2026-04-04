Raghav Chadha: పదవి పోయినా తగ్గని రాఘవ్.. సొంత పార్టీపైనే ధురంధర్ డైలాగ్లతో కౌంటర్!
Raghav Chadha: రాజ్యసభ ఆప్ ఉపనేత పదవి నుంచి తొలగింపుపై రాఘవ్ చడ్డా సంచలన వ్యాఖ్యలు. పార్టీ నేతలు తనపై చేసిన ఆరోపణలను తిప్పికొడుతూ.. 'గాయపడ్డాను అందుకే దృఢమయ్యాను' అంటూ విడుదల చేసిన వీడియో వివరాలు.
Raghav Chadha: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో కీలక నేతగా ఉన్న రాఘవ్ చడ్డాను రాజ్యసభ ఉపనేత పదవి నుంచి తొలగించి, ఆ స్థానంలో అశోక్ మిత్తల్ను నియమించడం పార్టీలో ముసలానికి దారితీసింది. ఈ నిర్ణయంపై రాఘవ్ చడ్డా తాజాగా ఒక వీడియో విడుదల చేస్తూ సొంత పార్టీ నేతలపైనే సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
పథకం ప్రకారమే నాపై ఆరోపణలు:
తనపై పార్టీ చేసిన ఆరోపణల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని రాఘవ్ చడ్డా కొట్టిపారేశారు. ప్రధానంగా మూడు అంశాలపై ఆయన వివరణ ఇచ్చారు.
వాకౌట్ అంశం: ప్రతిపక్షాలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేసినప్పుడు తాను పార్టీ నేతలతో కలిసి వెళ్లలేదన్నది అవాస్తవమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల కమిషనర్ తీర్మానం: సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చిన తీర్మానంపై సంతకం చేయడానికి తాను నిరాకరించాననే ప్రచారంలో వాస్తవం లేదన్నారు.
మోదీకి భయపడుతున్నాననడం హాస్యాస్పదం: ప్రధాని మోదీకి భయపడి తాను మాట్లాడటం లేదని పార్టీ నేతలు అనడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. "నేను ఏ విషయంలో భయపడ్డానో చెప్పాలి" అని సవాలు విసిరారు.
పార్లమెంట్కు వెళ్లింది పోరాడటానికే.. గందరగోళానికి కాదు:
సభలో తాను పంజాబ్ నీటి సమస్యలు, జీఎస్టీ (GST), భారతీయ రైల్వే ఇబ్బందుల వంటి ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తానని రాఘవ్ గుర్తు చేశారు. "నేను పార్లమెంట్కు వెళ్ళింది ప్రజల పక్షాన ప్రభుత్వంపై పోరాడటానికి, ప్రశ్నలు అడగటానికే కానీ.. అక్కడ గందరగోళం సృష్టించి కుర్చీలు విరగ్గొట్టడానికి కాదు" అని పార్టీలోని కొంతమంది నేతలకు చురకలంటించారు.
ముగింపు:
పార్టీ తీసుకున్న చర్యలు తనను మానసికంగా గాయపరిచాయని, అయితే ఈ అనుభవం తనను మరింత దృఢంగా మార్చిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. రాఘవ్ చడ్డా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆప్ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతున్నాయి.