Punjab: పంజాబ్ లో మందుబాబులకు పండగ.. సగం రేటుకే మద్యం!
Punjab: పంజాబ్ లో మద్యం ధరలను సగానికి సగం తగ్గించారు వ్యాపారులు. దీంతో ప్రజలు కేసులకు కేసులు మందు కొనుక్కుని పట్టుకునిపోతున్నారు.
Punjab: పంజాబ్లో మద్యం దుకాణాలకు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఈరోజు (మార్చి 31) చివరి రోజు. ఈ నేపథ్యంలో, పాత నిల్వలను క్లియర్ చేయడానికి దుకాణాలు ధరలను తగ్గించాయి. జలంధర్, లుధియానా, అమృత్సర్, బఠిండా, పఠాన్కోట్, మొహాలీలలోని మద్యం దుకాణాల వద్ద జనం గుమిగూడారు.
సాధారణంగా ఒకటి లేదా రెండు సీసాలు మాత్రమే కొనుగోలు చేసేవాళ్లు. ఈ రోజు ఏకంగా కార్టన్లనే కొంటూ కనిపించారు. వ్యాపారులు చెబుతున్నాదాని ప్రకారం, ఈ రోజు మద్యం ధరలు 30 నుంచి 50 శాతం వరకు తగ్గాయి. అందువల్ల, ప్రజలు తక్కువ ధర మద్యాన్ని పక్కనపెట్టి, ఇప్పటికే ప్రీమియం బ్రాండ్లపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
చండీగఢ్ పోలీసుల దిగ్బంధనం
చండీగఢ్లో మద్యం ధరలు కూడా తగ్గాయి. కానీ ప్రజలు ఇంకా కొనడానికి రాలేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం, చండీగఢ్ పోలీసులు అనేక చోట్ల విధించిన దిగ్బంధనమేనని భావిస్తున్నారు. ఒక వ్యక్తి మొత్తం కార్టన్ కొనడం చట్టవిరుద్ధం అవుతుందనే భయంతో ప్రజలు ఉన్నారు.
నిజానికి, ఈరోజు మార్చి నెల చివరి రోజు. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యేలోపు కాంట్రాక్టర్లు పాత నిల్వలను ఖాళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈసారి జలంధర్లో ఈ అమ్మకాలు పెద్ద సందడిని సృష్టిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పెద్ద బ్రాండ్ల ధరలు కూడా రేట్ల లిస్ట్ లో 30% నుండి 50% వరకు తగ్గాయి. ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త ఎక్సైజ్ విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ధరలు మళ్లీ పెరగొచ్చని ప్రజలు భయపడుతున్నారు, అందుకే ఇప్పుడు వారు మద్యం నిల్వ చేసుకుంటున్నారు.
బోర్డు ప్రజలను ఆకర్షించింది
జలంధర్లోని బీఎస్ఎఫ్ చౌక్, బస్ స్టాండ్, మోడల్ టౌన్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లోని మద్యం దుకాణాల బయట ఉదయం నుంచే జనం గుమిగూడటం ప్రారంభించారు. కాంట్రాక్టర్లు దుకాణాల ముందు కొత్త ధరల పట్టికలను ఏర్పాటు చేయగా, ప్రజలు వాటిని చూసి వాటి వైపు పరుగులు తీశారు. పలు బ్రాండ్లపై భారీ తగ్గింపుల కారణంగా మద్యం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
మద్యం సీసాలకు బదులుగా పీపాలలో అమ్మకం
ప్రజలు సాధారణంగా ఒకటి లేదా రెండు మద్యం సీసాలు కొంటారు, కానీ ప్రస్తుత అమ్మకం కారణంగా, ప్రజలు క్రేట్ల కొద్దీ కొంటున్నారు. రోడ్డుపై నడిచే ప్రజలు తమ వాహనాల్లో లేదా భుజాలపై రెండు మూడు క్రేట్లను మోసుకెళ్తూ కనిపిస్తున్నారు. నిల్వలను ఖాళీ చేయడానికి ధరలు తగ్గించారని, దీనివల్ల నేరుగా వినియోగదారులకే ప్రయోజనం చేకూరుతోందని కాంట్రాక్టర్లు చెబుతున్నారు.