Union Cabinet Meeting: ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన నేడు కేంద్ర కేబినెట్ కీలక భేటీ. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, చమురు సరఫరా, రాష్ట్రాలకు నిధుల విడుదల వంటి అంశాలపై చర్చించనున్న మంత్రుల మండలి.

Arun Chilukuri
Published on: 8 April 2026 10:41 AM IST
Union Cabinet Meeting: నేడే కేంద్ర కేబినెట్ భేటీ.. మోదీ అజెండాలో ఆ కీలక అంశాలు!

Union Cabinet Meeting: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన బుధవారం ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం కానుంది. ఈ భేటీలో దేశీయ అంశాలతో పాటు అంతర్జాతీయ పరిణామాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై చర్చ

ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం మరియు ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా, భారత్‌పై పడే ప్రభావం గురించి కేబినెట్ ప్రధానంగా చర్చించనుంది. ముఖ్యంగా గ్యాస్, పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంత్రుల బృందం చర్చించనుంది. చమురు ధరలు పెరగకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించే అవకాశం ఉంది.

అభివృద్ధి పనులు - రాష్ట్రాల నిధులు

దేశవ్యాప్తంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పలు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల పురోగతిని ప్రధాని సమీక్షించనున్నారు. అలాగే, వివిధ రాష్ట్రాలకు విడుదల చేయాల్సిన పెండింగ్ నిధులు, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల అమలుపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. భద్రతాపరమైన అంశాలపై కూడా రక్షణ శాఖ మంత్రితో ప్రత్యేకంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులు

దేశంలోని తాజా రాజకీయ పరిణామాలు మరియు ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థ గమనంపై కేబినెట్ సుదీర్ఘంగా చర్చించనుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుతూనే, ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే మరికొన్ని కొత్త నిర్ణయాలను ఈ సమావేశంలో ప్రకటించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

