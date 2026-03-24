PM Modi: పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రకటన

PM Modi: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితులు మరియు వాటి ప్రభావంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజ్యసభలో కీలక వివరణ ఇచ్చారు.

Arun Chilukuri
Published on: 24 March 2026 3:24 PM IST
PM Modi
PM Modi: పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రకటన

PM Modi: పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితులు మరియు వాటి ప్రభావంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజ్యసభలో కీలక వివరణ ఇచ్చారు. అంతర్జాతీయంగా తలెత్తిన ఈ ఇంధన సంక్షోభాన్ని భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోందని, దేశ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు, గ్యాస్‌ మరియు ఎరువుల రవాణాకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయని ప్రధాని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే భారత్‌కు సంబంధించి ఆయన ఒక శుభవార్త చెప్పారు. ప్రస్తుతం దేశంలో అవసరమైన మేర ఇంధన నిల్వలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హర్మూజ్‌ జలసంధి ద్వారా వచ్చే చమురు నౌకలు సురక్షితంగా మన పోర్టులకు చేరేలా పక్కాగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

యుద్ధ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 3.75 లక్షల మంది భారతీయులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకువచ్చినట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ దాడుల్లో కొందరు భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం పట్ల ప్రధాని సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. బాధితుల తరలింపు కోసం గల్ఫ్ దేశాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

యుద్ధం వల్ల సమస్యలు మరింత జటిలం అవుతాయని, ఏ సమస్యకైనా చర్చలు మరియు సంప్రదింపుల ద్వారానే పరిష్కారం లభిస్తుందని ప్రధాని పునరుద్ఘాటించారు. శాంతి స్థాపన కోసం భారత్ తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుందని ఆయన రాజ్యసభ వేదికగా స్పష్టం చేశారు.

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

