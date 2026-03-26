PM Modi: ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన విశ్వసనీయమైన నాయకుడు మోదీ

PM Modi: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాదరణ.. విశ్వశనీయత కలిగిన నాయకుడిగా ప్రధాని మోదీ మరోసారి నిలిచారు. గ్లోబల్ లీడర్ అప్రూవల్ రేటింగ్ ట్రాకర్‌లో ఈ విషయం వెల్లడైంది

KVD Varma
Published on: 26 March 2026 2:57 PM IST
PM Modi: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాదరణ.. విశ్వశనీయత కలిగిన నాయకుడిగా ప్రధాని మోదీ
PM Modi

PM Modi: ప్రపంచంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుల జాబితాను మార్నింగ్ కన్సల్ట్ విడుదల చేసింది. గ్లోబల్ లీడర్ అప్రూవల్ రేటింగ్ ట్రాకర్‌లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు . 68 శాతం మంది ప్రజలకు మోదీపై విశ్వాసం ఉందని సర్వే నివేదిక పేర్కొంది.

అతి తక్కువ వ్యతిరేకత..

ఈ సర్వే 2026 మార్చి మొదటి వారంలో నిర్వహించారు.. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రజాదరణ రేటింగ్ కేవలం 39 శాతంగా ఉండగా, బ్రిటన్ ప్రధాన మంత్రి కీర్ స్టార్మర్‌ది 24 శాతంగా ఉంది. కేవలం 17 శాతం ఆమోదం రేటింగ్ ఉన్న ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ తర్వాతి స్థానంలో, ఆయన పనితీరుపై 75 శాతం వ్యతిరేకత ఉంది. దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే-మ్యుంగ్ చెరో 62 శాతం ఆమోదం రేటింగ్‌లతో రెండవ స్థానంలో నిలిచారు.

ప్రధానమంత్రి మోదీ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఇది మొదటిసారి కాదు. జూలై 2025 నివేదికలో, ఆయన 75 శాతం ఆమోద రేటింగ్‌తో ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ కల నాయకుడిగా నిలిచారు. మే 2024లో ఆయన మూడవ పదవీకాలం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఆయన ప్రజాదరణ స్థిరంగా ఉంది. సర్వే ప్రకారం, కేవలం 26 శాతం మంది మాత్రమే ఆయనను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇది ఇతర ప్రపంచ నాయకుల వ్యతిరేకత రేటింగ్‌ల కంటే చాలా తక్కువ.

ఇందిరా గాంధీ రికార్డు దాటి..

మోదీ వరుస ప్రధానమంత్రి పదవీకాలాల విషయంలో ఇందిరా గాంధీ రికార్డును అధిగమించారు. ఆయన ఇప్పుడు భారతదేశానికి రెండవ అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ప్రధానమంత్రి. ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో, ఆయన దేశపు మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ తర్వాతి స్థానంలో ఉన్నారు. ఇది భారత రాజకీయాల్లో ఆయన పెరుగుతున్న ప్రాబల్యానికి, ఆయనపై ప్రజలకు ఉన్న అచంచలమైన విశ్వాసానికి నిదర్శనం.

దౌత్యపరమైన ప్రభావం

ప్రధానమంత్రి మోదీకి వచ్చిన ఈ రేటింగ్, రాబోయే నెలల్లో జరగబోయే జీ-20 మరియు ఇతర అంతర్జాతీయ సమావేశాలలో భారతదేశం తీసుకునే దౌత్యపరమైన నిర్ణయాలపై స్పష్టంగా ప్రభావం చూపుతుంది. పాశ్చాత్య నాయకులు అంతర్గత సంఘర్షణలు, ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో, ప్రధానమంత్రి మోదీకి వచ్చిన ఈ రేటింగ్, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధతపై భారత ప్రజలకు ఉన్న అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని చాటిచెబుతోంది.

2021 నుంచి..

మోదీ సెప్టెంబర్ 2021 నుండి మార్నింగ్ కన్సల్ట్ గ్లోబల్ లీడర్ అప్రూవల్ రేటింగ్ ట్రాకర్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. 2021లో, మోదీకి 70 శాతం రేటింగ్ ఉండగా, 2022లో మోదీకి 71 శాతం రేటింగ్ వచ్చింది. ప్రధానమంత్రి మోదీ మరుసటి సంవత్సరం (2023)లో కూడా తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. ఏప్రిల్, సెప్టెంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో మూడుసార్లు నిర్వహించిన సర్వేలో మోదీకి 76 శాతం రేటింగ్ లభించింది. 2024 సర్వేలో మోదీ ఆమోద రేటింగ్ 78 శాతానికి చేరుకుంది.

KVD Varma

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

