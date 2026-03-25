PM Modi: ప్రపంచం దృష్టిలో భారత్ స్థానం మారింది: 'వాట్ ఇండియా థింక్స్ టుడే'లో ప్రధాని మోదీ

Arun Chilukuri
Updated on: 25 March 2026 11:51 AM IST
PM Modi: దేశ రాజధానిలో నిర్వహించిన ‘వాట్ ఇండియా థింక్స్ టుడే’ సమ్మిట్ వేదికగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశాభివృద్ధి, అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ దేశాల దృష్టిలో భారత్ స్థానం గత కొన్నేళ్లుగా గణనీయంగా మారిందని, నేడు భారత్ టెక్నాలజీ వినియోగదారుడి స్థాయి నుంచి ఉత్పత్తిదారుగా (Producer) ఎదిగిందని ఆయన కొనియాడారు.

ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:

గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్: అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆరోగ్యం, సంస్కృతి వంటి రంగాల్లో భారత్ ప్రభావం పెరుగుతోంది.

టెక్నాలజీ విప్లవం: సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడంలో భారత్ అగ్రగామిగా నిలుస్తోంది.

మీడియా ప్రశంస: అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలు, ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియా పరిస్థితులపై భారత మీడియా కవరేజీని ప్రధాని అభినందించారు.

భారత్ ప్రయాణం: పాలసీలు, వ్యాపారం, టెక్నాలజీ రంగాల్లో భారత్ సాధించిన వృద్ధిపై ఈ సమ్మిట్ లోతైన చర్చలకు వేదికైందని మోదీ పేర్కొన్నారు.

గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్‌గా భారత్: జూపల్లి రాము రావు

ఈ సమ్మిట్‌లో పాల్గొన్న మై హోమ్ గ్రూప్ వైస్ చైర్మన్ జూపల్లి రాము రావు మాట్లాడుతూ.. భారత మానవ వనరుల శక్తికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభిస్తోందని తెలిపారు.

"ప్రపంచం ‘పాలీ క్రైసిస్’ వంటి ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, భారత్ మాత్రం 7 శాతం వృద్ధిరేటుతో స్థిరంగా దూసుకుపోతోంది. త్వరలోనే ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతోంది."

— జూపల్లి రాము రావు, వైస్ చైర్మన్, మై హోమ్ గ్రూప్

భారత బలాలివే:

డెమోగ్రఫీ: యువ జనాభా శక్తి, ఇంగ్లీష్ భాషపై పట్టు.

STEM టాలెంట్: సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ రంగాల్లో భారతీయుల ప్రతిభ.

డిజిటల్ పవర్: డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, రికార్డు స్థాయి డేటా వినియోగం.

అడాప్టబిలిటీ: సంక్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం, సాంకేతికతను వేగంగా అడాప్ట్ చేసుకోవడం.

భారతదేశం ప్రస్తుతం గ్లోబల్ టాలెంట్ హబ్‌గా మారిందని, యువతకు అందుతున్న అవకాశాలు దేశాన్ని ప్రపంచ పటంలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయని జూపల్లి రాము రావు స్పష్టం చేశారు.

Narendra ModiWhat India Thinks Today SummitRamu Rao Jupally
వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

