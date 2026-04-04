Kerala Assembly Elections 2026: కేరళలో ఎల్డీఎఫ్కు కౌంట్డౌన్: మోదీ
Kerala Assembly Elections 2026: కేరళ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోదీ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వానికి కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైందని, భాజపా నేతృత్వంలోని డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే కొత్త అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తుందని చెప్పారు. శబరిమల రైల్వే ప్రాజెక్టు వాయిదా పడిన విషయంపై ఆయన గట్టి విమర్శలు చేశారు.
కేరళలోని తిరువళ్ల మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ప్రచార సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ, ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వానికి కౌంట్డౌన్ మొదలైందని తెలిపారు. ఆయన భాజపా నేతృత్వంలోని ఎన్డీయా ప్రభుత్వం త్వరలో రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందన్న ధీమాను వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతల పద్ధతులపై ఆయన తీవ్రంగా విమర్శలు వ్యక్తం చేసి, పశ్చిమాసియా అంశంపై భయాన్ని సృష్టించే వ్యాఖ్యలను అవాస్తవమని పేర్కొన్నారు.
రైల్వే ప్రాజెక్టు వాయిదా: యువతకు అవకాశాలు
ప్రధాని మోదీ శబరిమల రైల్వే ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసంపూర్ణంగా వదిలేసిందని విమర్శించారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే శబరిమలకు ప్రత్యక్ష అనుసంధానం మెరుగుపడతుందని, స్థానిక వ్యాపారాలకు కొత్త ఊపునిస్తుంది, యువతకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను తెస్తుందని వివరించారు. ఆయన చెప్పారు, “భాజపా డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఇలాంటి అడ్డంకులను తొలగిస్తాము.”
అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై భవిష్యత్ దృక్పథం
మోదీ కేరళలో భవిష్యత్లో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల మాదిరే అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియలో పారదర్శకత, వేగవంతమైన అమలు, ప్రజల పర్యవేక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పారు. ముఖ్యంగా రైల్వే, రోడ్లు, విద్య, ఉపాధి రంగాల్లో ప్రత్యేక ప్రణాళికలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ప్రధాని ప్రసంగం తర్వాత ప్రాంతీయ నేతలు, ప్రజల్లో ఆయన వ్యాఖ్యలకు తీవ్ర స్పందన వ్యక్తమై ఉంది. ప్రత్యేకంగా శబరిమల రైల్వే ప్రాజెక్టు వేగవంతమైన పూర్తి కోసం స్థానికులలో ఆశాజనక స్పందన ఏర్పడింది.
ఈ సభ ద్వారా కేరళలో ఎన్నికల వేళలో భాజపా అభ్యర్థులకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించే అవకాశం ఉంది.