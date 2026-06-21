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Narendra Modi : కొనేవాళ్లం కాదు.. సృష్టించేవాళ్లం కావాలి

Narendra Modi : భారత రక్షణ రంగ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం లిఖితమైంది. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్‌కతాలోని శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ నౌకాశ్రయం వేదికగా ఒకేసారి..

G Krishna
Published on: 21 Jun 2026 12:19 PM IST
Narendra-Modi
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Narendra-Modi

Narendra Modi : భారత రక్షణ రంగ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం లిఖితమైంది. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్‌కతాలోని శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ నౌకాశ్రయం వేదికగా ఒకేసారి మూడు సరికొత్త స్వదేశీ యుద్ధ నౌకలు భారత నౌకాదళంలో చేరాయి. ఆదివారం జరిగిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ మూడు యుద్ధ నౌకలను అధికారికంగా ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ సముద్ర శక్తి లేకుండా ఏ దేశమూ ప్రపంచ మహాశక్తిగా ఎదగలేదని, నేడు భారత రక్షణ రంగానికి, నౌకా నిర్మాణ రంగానికి సరికొత్త దిశ లభించిందని స్పష్టం చేశారు. మన దేశ ప్రగతి, భద్రత, , శ్రేయస్సు అన్నీ సముద్రంతోనే ముడిపడి ఉన్నాయని, భారతదేశం ఇప్పుడు సముద్ర శక్తిలో తదుపరి స్థాయికి చేరుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆయన గుర్తుచేశారు. అందుకే నౌకా నిర్మాణ రంగంలో సరికొత్త దార్శనికతతో, సరికొత్త ఆలోచనలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని వివరించారు.

ఆత్మనిర్భరత వైపు భారత్ అడుగులు

గతంలో రక్షణ రంగంలో భారత్ కేవలం విదేశీ వస్తువులను కొనుగోలు చేసే ఒక వినియోగదారుడిగా మాత్రమే ఉండేదని, కానీ ఆ రోజులు ఇప్పుడు మారిపోయాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. భారతదేశం ఇప్పుడు రక్షణ రంగంలో కేవలం కొనుగోలుదారుడిగా ఉండాలని అనుకోవడం లేదని, మన సైనిక శక్తి కేవలం ప్రపంచ దేశాలకు ఒక వ్యాపార మార్కెట్‌గా మిగిలిపోకూడదని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. నిజమైన గుర్తింపు కేవలం కొనుగోలు చేయడం వల్ల రాదని, స్వయం సమృద్ధి సాధించినప్పుడే వస్తుందని పేర్కొన్నారు. భారతదేశం ఒక సృష్టికర్తగా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, ఒక సృష్టికర్తగా మారినప్పుడే మనం ప్రపంచంలో నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదగగలమని నొక్కిచెప్పారు.

అనూహ్యంగా పెరిగిన రక్షణ రంగ ఉత్పత్తి, ఎగుమతులు

గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో స్వదేశీ రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీ , ఎగుమతులు అనూహ్యంగా పెరిగాయని ప్రధాని మోదీ వివరించారు. రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరం వరకు దేశంలో రక్షణ రంగ ఉత్పత్తి విలువ సుమారు నలభై వేల కోట్ల రూపాయలుగా ఉంటే, నేడు అది ఏకంగా లక్షా ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుందని తెలిపారు. అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో భారతదేశం కేవలం ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన రక్షణ ఉత్పత్తులను మాత్రమే విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేదని, కానీ ఇప్పుడు మన దేశ రక్షణ ఎగుమతుల విలువ ఏకంగా నలభై వేల కోట్ల రూపాయలకు పెరిగిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో తయారవుతున్న రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ఎనభై దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుండటం విశేషమని కొనియాడారు.

జాతీయ మిషన్‌గా నౌకా నిర్మాణం

దేశంలో నౌకా నిర్మాణ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి గత కొన్ని ఏళ్లుగా ఎన్నో కీలకమైన విధానపరమైన సంస్కరణలను అమలు చేశామని ప్రధాని తెలిపారు. స్వదేశీ నిర్మాణ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో నౌకా నిర్మాణం, నౌకల మరమ్మతులు, , నిర్వహణ రంగాలను ఒక పెద్ద జాతీయ మిషన్‌గా పరిగణిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తోందని చెప్పారు. తద్వారా దేశీయంగా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభిస్తున్నాయని, ఈ నూతన విధానాలతో విద్యుత్ వేగంతో భారత్ రక్షణ రంగంలో దూసుకుపోతోందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

Narendra ModiIndian NavyDefenceWarshipsMaritime Power
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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