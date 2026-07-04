Home జాతీయంHeavy Rains: ముంబయిని ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. ‘రెడ్ అలర్ట్’ జారీ చేసిన ఐఎండీ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

Heavy Rains: ముంబయిని ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. ‘రెడ్ అలర్ట్’ జారీ చేసిన ఐఎండీ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

Heavy Rains: ముంబయి, భివాండీ నగరాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో 10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా.. వాతావరణ శాఖ (IMD) ముంబయికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 4 July 2026 4:37 PM IST
Heavy Rains
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Heavy Rains: ముంబయిని ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు.. ‘రెడ్ అలర్ట్’ జారీ చేసిన ఐఎండీ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

Heavy Rains: మహారాష్ట్రలో రుతుపవనాలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. వాణిజ్య రాజధాని ముంబయితో పాటు భివాండీ మరియు పరిసర ప్రాంతాలను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. గత 24 గంటలుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న కుంభవృష్టి కారణంగా ముంబయిలోని పలు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని ప్రధాన రహదారులు చెరువులను తలపిస్తుండటంతో వాహనదారులు, స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ముంబయిలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో గత 24 గంటల్లోనే ఏకంగా 10 సెంటీమీటర్ల మేర భారీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) వెల్లడించింది. రాబోయే కొన్ని గంటల్లో నగరంలో మరింత తీవ్రస్థాయిలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించిన ఐఎండీ.. ముంబయి నగరానికి అత్యంత ప్రమాదకర సూచిక అయిన ‘రెడ్ అలర్ట్’ (Red Alert) జారీ చేసింది.

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు, నగరంలో మారుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) మరియు ప్రభుత్వం అప్రమత్తమయ్యాయి. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముంబయి పరిధిలోని అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచే అత్యవసర సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

నగరంలో వరద ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో బృహన్ ముంబయి కార్పొరేషన్ ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని కోరింది. నగర డ్రైనేజీ వ్యవస్థలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని, అత్యవసర సేవల సిబ్బందిని క్షేత్రస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉంచామని బీఎంసీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

MumbaiHeavy RainIMDRed Alert
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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