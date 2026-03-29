Mann Ki Baat 132: సంక్షోభ సమయంలో వదంతులు నమ్మకండి.. ప్రధాని మోదీ ‘మన్ కీ బాత్’
Mann Ki Baat 132: ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ఒక యుద్ధం కారణంగా ప్రస్తుతం పెట్రోల్, డీజిల్ సంక్షోభం తలెత్తిందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. కానీ, ఈ సవాలును మనం సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు. ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్ ద్వారా ప్రసారం అయిన ప్రధాని మోదీ 132వ “మన్ కీ బాత్” కార్యక్రమంలో ఆయన ఈరోజు (మార్చి 29, ఆదివారం) మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలను ప్రస్తావించిన ప్రధాని ముఖ్యంగా యుద్ధ సంక్షోభం.. భారత్ ఎదుర్కుంటున్న సమస్యల గురించి వివరించారు.
ఈ సంక్షోభ సమయంలో ఎలాంటి వదంతులను నమ్మవద్దని ప్రభుత్వం ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తోందని చెప్పారు. “ప్రభుత్వం అందించిన సమాచారాన్ని మాత్రమే విశ్వసించండి. కొంతమంది వాతావరణాన్ని అస్తవ్యస్తం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అలా చేయడం ద్వారా వారు దేశానికి హాని చేస్తున్నారు.” అని ఆయన అన్నారు.
ప్రధాని ప్రసంగంలోని ముఖ్యమైన అంశాలు ఆయన మాటల్లోనే..
యుద్ధం కారణంగా ఇంధన సంక్షోభం: “మిత్రులారా, ప్రస్తుతం యుద్ధం జరుగుతున్న ప్రాంతం మన ఇంధన అవసరాలకు ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. ఇది పెట్రోల్- డీజిల్ విషయంలో ప్రపంచవ్యాప్త సంక్షోభానికి దారితీస్తోంది. మన ప్రపంచ సంబంధాలు, వివిధ దేశాల నుండి మనం పొందుతున్న సహకారం, మరియు గత దశాబ్ద కాలంలో మనం పెంపొందించుకున్న బలాలు ఈ సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేందుకు భారతదేశానికి వీలు కల్పించాయి.”
వదంతులను నమ్మవద్దు: “పౌరులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వదంతులకు మోసపోవద్దని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రభుత్వం అందించే నిరంతర సమాచారాన్ని విశ్వసించి, దాని ఆధారంగా చర్యలు తీసుకోండి. మన 140 కోట్ల మంది పౌరుల బలంతో గత సంక్షోభాలను ఎలాగైతే మనం అధిగమించామో, అలాగే ఈసారి కూడా ఈ క్లిష్ట పరిస్థితి నుండి మనమందరం కలిసి విజయం సాధిస్తామని నాకు ఎప్పటిలాగే దృఢమైన నమ్మకం ఉంది.”
మార్చి నెల అల్లకల్లోలం: “ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి నెల అత్యంత అల్లకల్లోలంగా గడిచింది. కోవిడ్-19 కారణంగా ప్రపంచం ఇప్పటికే సుదీర్ఘకాలం పాటు సవాళ్లను ఎదుర్కొందని మనందరికీ గుర్తుంది. కోవిడ్-19 సంక్షోభాన్ని అధిగమించిన తర్వాత, ప్రపంచం నూతన ప్రగతి పథంలోకి ప్రవేశిస్తుందని మనమందరం ఆశించాము. అయినప్పటికీ, ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో యుద్ధ, ఘర్షణ పరిస్థితులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.”
గల్ఫ్ దేశాల్లోని భారతీయులకు సహాయం కొనసాగుతోంది: “మన పొరుగున నెల రోజులకు పైగా భీకర యుద్ధం కొనసాగుతోంది. మన కుటుంబాలలో లక్షలాది మందికి ఈ దేశాలలో, ముఖ్యంగా గల్ఫ్లో పనిచేస్తున్న బంధువులు ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్న కోటి మందికి పైగా భారతీయులకు అన్ని రకాల సహాయాన్ని అందిస్తున్న గల్ఫ్ దేశాలకు నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.”
యుద్ధ విషయాలే కాకుండా గత నెలలో జమ్మూ కాశ్మీర్ జట్టు రంజీ ట్రోఫీని గెలుచుకోవడంపై ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు ప్రధాని మోదీ.
గత నెల చివర్లో కర్ణాటకలోని హుబ్లీలో చాలా ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్ జరిగిందని ప్రధాని అన్నారు. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి జమ్మూ కాశ్మీర్ క్రికెట్ జట్టు రంజీ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఆ జట్టు తన తొలి రంజీ ట్రోఫీ టైటిల్ను కైవసం చేసుకోవడం అత్యంత సంతోషకరమైన విషయమని చెప్పిన ప్రధాని రంజీ ట్రోఫీ సీజన్లో 60 వికెట్లు తీసిన యువ కాశ్మీరీ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీ ప్రదర్శన గురించి కూడా మెచ్చుకున్నారు. అదేవిధంగా టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్ చారిత్రాత్మక విజయం సాధించినప్పుడు, దేశవ్యాప్తంగా ఆనందోత్సాహాలు వెల్లువెత్తాయని చెప్పారు.
వేసవి కాలం- నీటి సంరక్షణ..
ఇక దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వేసవి ఇప్పుడే ప్రారంభం అయిందని చెప్పిన ప్రధాని నీటి సంరక్షణ పట్ల ప్రజలు అవగాహన కలిగి ఉండాలని అన్నారు. గత 11 సంవత్సరాలుగా, "నీటి సంరక్షణ ప్రచారం" ప్రజలలో గణనీయమైన అవగాహనను కల్పించిందని చెప్పారు. దీనిలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 5 మిలియన్ల కృత్రిమ నీటి నిల్వ నిర్మాణాలు సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఇటీవల, ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలో ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయత్నం జరిగింది. కేవలం ఒక్క గంటలోనే 2,51,000కు పైగా చెట్లను నాటి, కొత్త గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పారని ప్రధాని తన మాన్ కీ బాత్ లో చెప్పారు.